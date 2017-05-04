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بن فريد يعلن تأييده لبيان عدن

الخميس 04 مايو 2017 12:24 مساءً
عدن الغد /خاص

 

اعلن القيادي في الحراك الجنوبي احمد عمر بن فريد تأييده لبيان عدن الصادر عن مليونية الخميس بعدن. 

وقال بن فريد :"#اعلان_عدن_التاريخي أوافق شخصيا على جميع قراراته... حان الوقت ان نستغل هذه الفرصة التاريخية ونخلع ثوب الذات ونرتدي ثوب الوطن .

واضاف بالقول:"الزبيدي سيتشاور مع كل القوى السياسية لغرض تشكيل قيادة موحدة في اسرع وقت لمواجهة التحديات ووضع برامج عمل متكاملة...لا تنازعوا فتضيع الفرصة.


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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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