ترقب في الجنوب .. ساعات تفصل عن إعلان قوام اسماء مجلس انتقالي في الجنوب

تسود حالة من الترقب في عموم انحاء مدن الجنوب انتظارا لصدور بيان اعلان عدن التاريخي والذي من المتوقع له ان يعلن فك ارتباط الجنوب بالحكومة الشرعية اليمنية وإعلان مجلس انتقالي يتولى إدارة شؤون الجنوب.

وقالت مصادر سياسية جنوبية ان البيان سيتضمن اعلانا عن قوام مجلس سياسي جنوبي سيقود الجنوب خلال الفترة المقبلة.

وسيتضمن البيان تاكيدا على عدم الاعتراف بشرعية الرئيس عبدربه منصور هادي.

المزيد في أخبار وتقارير الزبيدي يقول انه سيسعى لإعلان دولة الجنوب مستقلة اعلن القيادي عيدروس الزبيدي انه سيسعى وسيبذل جهده لإعلان دولة الجنوب دولة مستقلة. وجاء ذلك خلال كلمة له بساحة العروض صباح الخميس وجاء فيها: كلمة القائد هل تعود القاعدة إلى الظل في اليمن شهدت الحرب الأميركية على تنظيم القاعدة في اليمن تصعيدا متواصلا منذ مطلع العام 2017، فخلال 100 يوم من عهد الرئيس الجديد دونالد ترامب، عادلت الضربات الجوية التي استهدفت بيان إعلان عدن التاريخي يفوض عيدروس الزبيدي لتشكيل مجلس سياسي تلقت صحيفة (عدن الغد) بيانا صادر عن اعلان عدن التاريخي جاء فيه" تحتضن العاصمة عدن الموافق 4مايو 2017م أكبر حشد جماهيري غير مسبوق بتاريخ الجنوب السياسي.. هذا الحشد الذي