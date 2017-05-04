إعلان عدن التاريخي.. توافد الحشود الجماهيرية الى ساعة العروض

توافد عند العاشرة من صباح الخميس حشود ضخمة الى ساحة العروض في خور مكسر لتلتحم مع الحشود التي باتت في الساحة منذ مساء الاربعاء.

ورصدت عدسة عدن الغد الحشود التي اكتظت بها ساحة العروض في خور مكسر، وهي ترفع اعلام الجنوب وصور الشهداء وزعماء الجنوب، مرددين هتافات ترفض اي مشاريع مع صنعاء، وتؤكد تمسكها بخيار الاستقلال.

المزيد في أخبار وتقارير الزبيدي يقول انه سيسعى لإعلان دولة الجنوب مستقلة اعلن القيادي عيدروس الزبيدي انه سيسعى وسيبذل جهده لإعلان دولة الجنوب دولة مستقلة. وجاء ذلك خلال كلمة له بساحة العروض صباح الخميس وجاء فيها: كلمة القائد هل تعود القاعدة إلى الظل في اليمن شهدت الحرب الأميركية على تنظيم القاعدة في اليمن تصعيدا متواصلا منذ مطلع العام 2017، فخلال 100 يوم من عهد الرئيس الجديد دونالد ترامب، عادلت الضربات الجوية التي استهدفت بيان إعلان عدن التاريخي يفوض عيدروس الزبيدي لتشكيل مجلس سياسي تلقت صحيفة (عدن الغد) بيانا صادر عن اعلان عدن التاريخي جاء فيه" تحتضن العاصمة عدن الموافق 4مايو 2017م أكبر حشد جماهيري غير مسبوق بتاريخ الجنوب السياسي.. هذا الحشد الذي