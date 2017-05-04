إعلان عدن التاريخي.. توافد الحشود الجماهيرية الى ساعة العروض
الخميس 04 مايو 2017 10:00 صباحاً
عدن(عدن الغد)خاص:
عدن(عدن الغد)خاص:
توافد عند العاشرة من صباح الخميس حشود ضخمة الى ساحة العروض في خور مكسر لتلتحم مع الحشود التي باتت في الساحة منذ مساء الاربعاء.
ورصدت عدسة عدن الغد الحشود التي اكتظت بها ساحة العروض في خور مكسر، وهي ترفع اعلام الجنوب وصور الشهداء وزعماء الجنوب، مرددين هتافات ترفض اي مشاريع مع صنعاء، وتؤكد تمسكها بخيار الاستقلال.
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