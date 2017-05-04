وصول مدير الامن شلال علي شايع الى ساحة العروض
اللواء شلال
الخميس 04 مايو 2017 09:56 صباحاً
عدن (عدن الغد) خاص
عدن (عدن الغد) خاص
زار مدير امن مدينة عدن اللواء شلال علي شائع ساحة العروض بخور مكسر برفقة قوة أمنية ودعا للمشاركة الفاعلة في الفعالية .
وطاف "شائع" بساحة العروض والتقى بالمشاركين وزار عدد من النقاط الأمنية .
وشدد "شائع" على تأمين ساحة العروض وحماية المشاركين في الفعالية .
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