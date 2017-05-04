حشود صباحية قبيل تدشين التظاهرة المركزية
عدن(عدن الغد)خاص:
يحتشد في الاثناء مئات الآلاف من الجنوبيين صباحا لتدشين فعالية مركزية اطلق عليها اعلان عدن التاريخي.
من ناحية أخرى، وجهت المقاومة الجنوبية نداء الى جنود وضباط الحرس الرئاسي للوقوف في صف شعب الجنوب وعدم طاعة قيادات الشرعية اليمنية.
وقال المتحدث الرسمي باسم المقاومة الشعبية الجنوبية علي شايف الحريري مخاطبا جنود وضباط الحرس إلى ابنائنا البواسل جنود وضباط الحرس الرئاسي
في هذه اللحظات التاريخية التي تعيشها عدن عاصمة الجنوب والذي تتوافد إليها الجماهير من قمم الجبال والوديان والقرى والمدن الجنوبية يحتم عليكم واجبكم الوطني تجاة شعبكم أن تقفوا في صف الجماهير التي قطعت المسافاة البعيدة للمشاركة في مليونية إعلان عدن التاريخي والانضمام إليها
واضاف الحريري أبنائنا البواسل" إنها لحظات تاريخية سوف يكتبها الزمن بأحرف من نور وهذه الفرصة أمامكم لن تتكرر لتحفروا موقفكم المشرف في الوقوف مع شعبكم والتحالف العربي وعدم تنفيذ أي أوامر لقيادات الشرعية اليمنية التي يتحكم بقرارها حزب الإصلاح اليمني أن قيادتكم في عدن هي قيادات المقاومة الجنوبية والتحالف العربي وليس لكم قياده سواها ".
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