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محافظ عدن المفلحي يحيي مليونية الخميس ويؤكد على عدالة مطالب الجنوبيين

الخميس 04 مايو 2017 04:19 صباحاً
عدن الغد /خاص:

اكد محافظ عدن عبدالعزيز المفلحي «أن الجماهير التي خرجت مُحتشدة في عدن خرجت من أجل مطلب عادل، في قضية أكثر وضوحاً وعدلاً».

وقال مكتب المفلحي في بيان صادر عنه وتلقته صحيفة عدن الغد : «أن المفلحي يُحيي صمود الجماهير المُحتشدة في ساحة الحرية في عدن، مؤكداً أحقية مطالبها التي خرجت من أجلها، في شراكة تتطلبها المرحلة وتُحقِّق الانتصار للقضية الجنوبية».

مؤكداً ترحيبه وتأييده لأي اتفاق يخرج به الجنوبيين وما ستتمخَّض عنه مليونية «بيان عدن التاريخي».

وأضاف قائلاً: «أنه آن الأوان بعد ثمانِ سنوات من الثورة والنضال، وعامين من الحرب أن يختار الجنوبيين إطاراً سياسياً جامعاً يكون بمثابة الحامل السياسي لقضيتهم».

وأكَّد : ثبات موقف المفلحي، وأنه لن يتغيَّر تجاه الجنوب وقضيته، من أي مكان تواجد به، في كونه ذات المُوقف الرافض الذي عبَّر عنه إبان الإعلان عمَّا سُميت عبثاً بـ «الوحدة» عام (1990م)، وذات الموقف الذي أكَّده في حرب صيف (1994م) الظالمة التي أتت بمفهوم «الاحتلال» للجنوب.

ونقل على لسان المفلحي: «تثمين الرئيس هادي لتضحيات الجنوبيين المُمتدة منذُ حرب (1994م) التي قال أنها كانت أولى بدايات الانتصار على مشاريع التوريث والاستبداد. وتضحيات حرب (2015م) التي مثَّلت باكورة الانتصار على مشروع الانقلاب الأهوج الذي نفَّذته المليشيات الحوثية».

وشكر المفلحي دول التحالف العربي وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة على جهودها الداعمة للشرعية في اليمن.

وأختتم «تمنيات المفلحي لأبناء الجنوب المحتشدين في ساحة الحرية دوام التوفيق في مساعيهم التوَّاقة للحرية، والأمان، والحرص على أمن واستقرار عدن».


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