بارك القيادي في الحراك الجنوبي وعضو هيئته الشرعية الشيخ محمد مشدود تعيين عبدالعزيز المفلحي محافظا لعدن وأشاد بدور اللواء عيدروس الزبيدي.

وجاء ذلك في بيان تلقته صحيفة عدن الغد وجاء فيه.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه

يقول الله تعالى ولاتنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين

نبارك للشيخ عبدالعزيز المفلحي نيله ثقة رئيس الجمهوريه وتعيينه محافظاللعاصمة عدن واننانوصيه بتقوى الله فالمنصب تكليف والامانةقدتبرات منها الجبال وانناعلى ثقة على قدرته في تولي هذا الامر لماعرفناه عنه من مواقفه وتاريخه وعدن اليوم بحاجةلمثله لينهض بهاويعمرهاوهورجل الاقتصادوالادارة المشهودله بالكفاءة

كمااننافي هذاالمقام نثمن ما قام به المحافظ السابق الشيخ والقائدعيدروس الزبيدي من خدمة لهذه المدينه ويتذكر الكل كيف أستلم إدارتها وكيف كان وضعها فقدادى واجبه بقدراستطاعته وقدم كل التضحيات من أجل أمن واستقرار عدن وأنه لكل زمن رجال زمن تثبيت الأمن وزمن البناء والنهوض.

وفي هذانشكررئيس الجمهوريه فهوالخبير بالرجال ونسأل الله له التوفيق

وندعوا الجميع الالتفاف حوله وترك التنازع والصراع فهويخدم الأعداء ولايخدم البلاد والعباد.

نسأل الله أن يحفظ بلادناويتقبل شهدائنا ويشفي جرحاناويتم علينا نصره.

الناطق الرسمي للهيئة الشرعيه الجنوبيه للدعوة والإفتاء والإرشاد

محمد بن مشدود

العاصمة عدن

المزيد في أخبار وتقارير المجلس الاعلى للحراك يحذر من اعلان قيادة جنوبية من طرف واحد حذر المجلس الاعلى للحراك الثوري لتحرير واستقلال الجنوب من ما اسماه اقدام البعض على تصرف انفرادي يستغل الاحتشاد الجماهيري اليوم الخميس للاعلان عن مجلس وطني محافظ عدن المفلحي يحيي مليونية الخميس ويؤكد على عدالة مطالب الجنوبيين اكد محافظ عدن عبدالعزيز المفلحي «أن الجماهير التي خرجت مُحتشدة في عدن خرجت من أجل مطلب عادل، في قضية أكثر وضوحاً وعدلاً». وقال مكتب المفلحي في بيان صادر عنه مشدود يبارك تعيين المفلحي محافظا لعدن ويشيد بدور الزبيدي بارك القيادي في الحراك الجنوبي وعضو هيئته الشرعية الشيخ محمد مشدود تعيين عبدالعزيز المفلحي محافظا لعدن وأشاد بدور اللواء عيدروس الزبيدي. وجاء ذلك في بيان تلقته