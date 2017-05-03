تعهدت بتحمل رواتب موظفي الدولة لمدة 6 أشهر.. الجالية الجنوبية بالسعودية والخليج : نطلب من الزبيدي بأعلان عدن التاريخي وأن يرفع سقفه الى حيث يشاء

قالت الجالية الجنوبية في المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي في بيان ورسالة هامه صادرة عنها ووجهتها الى اللواء / عيدروس الزبيدي والقيادات الجنوبية الملتحمة فيه وجماهير شعب الجنوب في ساحة العروض ، قالت إنها مستعدة وقد قررت قرار سيسجله التاريخ بأنصع صفحات المواقف النادرة والكبرى للشعوب وهو تكفلها برواتب كافة موظفي الدولة في الجنوب من اصغر موظف الى اكبر مسؤول وحتى الشهداء والفقداء والمتقاعدين واصحاب الضمان الاجتماعي.

وقالت الجالية :"إن اعلنتم قراراً بسقف عالي وفكيتم الارتباط نهائياً بشرعية الاحتلال اليمني الهاربة ومنعتموهم من ممارسة شرعيتهم الميتة في عدن وانقطعت امكانيات تمويل الرواتب لديكم بأي حال من الاحوال فإننا مستعدين لتقديم المبالغ المطلوبة والكافية لرواتب الجنوبيين لمدة ستة اشهر كاملة قابلة للزيادة الى سنة إن اُعلن الاستقلال الكامل بعد ذلك ونسقتم للاعتراف الدولي بدولة الجنوب العربي المنشودة".

واليكم بيانها ورسالتها الهامه كما جاءت :-

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان ورسالة هامة من الجالية الجنوبية في المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي

الى القائد الاعلى للمقاومة الجنوبية اللواء / عيدروس قاسم الزبيدي المحترم

الى كافة القيادات الجنوبية الملتحمة مع رمز الاستقلال والثورة عيدروس الزبيدي المحترمون

الى كافة جماهير شعبنا الاحرار وعاشقين الحرية في ساحة عروض خورمكسر المحترمون جميعاً

في البداية نحييكم تحية الابطال على التحامكم وحشودكم الجنوبية العظيمة والكبيرة من كافة محافظات ومناطق الجنوب العربي الذي توافدتم منه بمواكب هادرة وفرق وجماعات منذ صباح اليوم الاربعاء وتكبدتم عنا السفر والوصول الى عاصمتكم الحرة عدن.

إن الجالية الجنوبية بالمملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي ملتحمة معكم بقياداتها واعضائها فقلوبهم مع قلبوكم وخطواتهم مع خطواتكم ، وكما عهدتمونا في كافة مراحل نضالكم فأننا نجدد العهد لكم اليوم وبعد أن تعهدة الجالية والمجموعات الجنوبية وغيريهم من رجال الجنوب بتكاليف النقل والمواصلات وبتكفل مصروفات كافة ابناء الجنوب الذين سيبقون في ساحة العروض من اجل التصعيد الثوري حتى تنفيذ وتمكين القيادة الجنوبية برئاسة قائدنا المغوار / عيدروس الزبيدي من انتزاع الاستقلال او الحكم الذاتي المؤقت فإننا مازلنا ملتزمون بذلك بل ولكم ولكل العالم مفاجئة سيسجلها التاريخ للجنوب بأنصع صفحات المواقف النادرة والكبرى للشعوب وستحل على المحتل اليمني كالصاعقة في منتصف ليل حالك الظلام.

يجب أن تعلموا أن القرار قراركم والخيار خياركم والقائد / عيدروس الزبيدي هو من اخترتموه يمثلكم وانكم اليوم في العاصمة الجنوبية عدن الذي تعتبر محور الصراع الخليجي الايراني وثقوا إن العالم لن يتردد في التعامل مع كلما تقرروه أنتم فقد تعامل مع الحوثي وعفاش وهو لايملك مظيق باب المندب ولايملك شبرٌ واحد في البحر العربي وخليج عدن ولايمتلك الثروات النفطية الذي توجد في وطنكم الجنوبي وما يملك غير الحجارة والتُراب.

ياجماهير شعبنا العظيم امامكم نقول لقائدنا الهمام / عيدروس الزبيدي وبصوتٌ عالي وبثقة كاملة وبعهد صادق وامام العام اجمع قولها ياعيدروس كيفما تريد وكيفما تشاء وأكتب في اعلان عدن التاريخي أعلى سقف تريدة او اعلى سقف يريده شعبنا وجماهير الجنوب في ساحة عروض خورمكسر ،، فنحن يدك اليمنى ونحن الظلال لجماهير شعبنا من المهرة الى باب المندب ، نعلنها بكل وضوح إننا مستعدون لتحمل رواتب كافة موظفي الدولة في الجنوب من اصغر موظف الى اكبر مسؤل وحتى الشهداء والفقداء والمتقاعدون واصحاب الضمان الاجتماعي ، إن اعلنتم قراراً بسقف عالي وفكيتم الارتباط نهائياً بشرعية الاحتلال اليمني الهاربة ومنعتمهم من ممارسة شرعيتهم الميتة في عدن وانقطعت امكانيات تمويل الرواتب لديكم بأي حال من الاحوال فإننا نحن وعدد من كبار التجار ورؤؤس الاعمال الجنوبيين في الخارج الذي تعهدوا لنا كجالية مع ما تعهدنا به نحن بتقديم المبالغ المطلوبة والكافية لرواتب الجنوبيين لمدة ستة اشهر كاملة قابلة للزيادة الى سنة إن اُعلن الاستقلال الكامل بعد ذلك ونسقتم للاعتراف الدولي بدولة الجنوب العربي المنشودة.

يا ابطال الجنوب اصمدوا في ساحتكم واعلنوا تصعيدكم واساهموا في الدفع بقائدكم الذي اجمعتم عليه ليتخذ مزيد من الاجراءات والقرارات المؤلمة تجاة شرعية الاحتلال اليمني القذرة الذي لم تعير ما قدمتموه من تضحيات جسام ودماء زكية وقطعتم يد ايران في خامس عاصمة عربية بعد أن تمكنت من السيطرة على دمشق وبغداد وبيروت وصنعاء لكن عاصتكم عدن بأبطالها قالت للمجوسي لا ليس لك ارض هنا تقبلك ولايوجد لدينا من يؤيدك.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

الجالية الجنوبية في المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي

تاريخ 03-05-2017

*من أمين محمد الشعيبي