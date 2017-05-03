آلاف الجنوبيين في ساحة العروض مساء اليوم - عدن الغد

قال الشيخ عصام عبده الصبيحي في تصريح ل"عدن الغد" أن الجماهير الجنوبية التي وصلت اليوم الى العاصمة عدن لتأييد الشرعية الثورية هي صاحبة القرار والمالك الحقيقي للأرض.

وأضاف الشيخ عصام الصبيحي أن الجنوب الآلاف من خيرة رجالها في الدفاع عن الأرض والعرض والدين في الحرب الأخيرة ضد الغزاة ومستعدون لتقديم المزيد في سبيل الوصول إلى الهدف المنشود والذي لا تراجع عنه مهما كلف ذلك الا وهو فك الإرتباط واستعادة الدولة كاملة السيادة.

وطالب الشيخ الصبيحي الجماهير الجنوبية الى إنجاح المليونية وضبط النفس والتعبير عن رفض القرارات التي تمس القيادات الثورية الجنوبية، وفي مقدمتها اللواء عيدروس الزبيدي قائد المقاومة الجنوبية ومحافظ العاصمة عدن، بالطرق السلمية والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وعدم إغلاق السكينة العامة.

ودعا الشيخ عصام الصبيحي القيادات الجنوبية الى سرعة تشكيل كيان سياسي جنوبي موحد يكون الحامل الرسمي للقضية الجنوبية في المحافل الدولية.

وأكد الشيخ الصبيحي على ضرورة إيصال صوت الشارع الجنوبي الى صناع القرار في المجال الإقليمي والدولي للتأكيد على حق الشعب الجنوبي في إستعادة دولته المنهوبة من خلال المشاركة الفاعلة في مليونية إعلان عدن التاريخي غدا الخميس.

المزيد في أخبار وتقارير الشيخ عصام الصبيحي: الحشود الجماهيرة المحتشدة في عدن هي صاحبة القرار والمالك الحقيقي للأرض قال الشيخ عصام عبده الصبيحي في تصريح ل"عدن الغد" أن الجماهير الجنوبية التي وصلت اليوم الى العاصمة عدن لتأييد الشرعية الثورية هي صاحبة القرار والمالك الحقيقي عشرات الآلاف يتظاهروا في العاصمة عدن تمهيداً لمليونية إعلان عدن التاريخي احتشد عشرات الآلاف في ساحة العروض بالعاصمة عدن عصر يوم الأربعاء في فعالية تمهيدية لمليونية إعلان عدن التاريخي التي دعت لها اللجنة الشعبية للدفاع عدن قضية شعب رئيس المجلس السياسي للحوثيين يشيد بقيادات حزب الإصلاح ويوجه بالاهتمام بهم وجه القيادي الحوثي البارز ورئيس ما يسمى بالمجلس السياسي للإنقلابيين، صالح الصماد، سلطات المليشيات في محافظة إب الى الاهتمام بأحوال قيادات حزب الإصلاح في