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رئيس المجلس السياسي للحوثيين يشيد بقيادات حزب الإصلاح ويوجه بالاهتمام بهم

الأربعاء 03 مايو 2017 07:58 مساءً
إب (عدن الغد) خاص:

وجه القيادي الحوثي البارز ورئيس ما يسمى بالمجلس السياسي للإنقلابيين، صالح الصماد، سلطات المليشيات في محافظة إب الى الاهتمام بأحوال قيادات حزب الإصلاح في المحافظة، من الذين أيدوا الانقلاب .

وزار الصماد مدينة إب اليوم الاحد وسط انتشار كثيف لمسلحي الجماعة وعناصر الاجهزة الامنية الموالية لهم .

وأمتدح الصماد مواقف قيادات في حزب الاصلاح في محافظة إب , ضد ما اسماه العدوان ووصفهم بالقيادات الوطنية , فيما هاجم قيادات الحزب المؤيدة للشرعية .

وأيدت الكثير من القيادات بحزب الإصلاح وانصار الحزب الانقلابيين الحوثيين في محافظات عديدة من اليمن وخصوصا محافظة إب .


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رئيس المجلس السياسي للحوثيين يشيد بقيادات حزب الإصلاح ويوجه بالاهتمام بهم
وجه القيادي الحوثي البارز ورئيس ما يسمى بالمجلس السياسي للإنقلابيين، صالح الصماد، سلطات المليشيات في محافظة إب الى الاهتمام بأحوال قيادات حزب الإصلاح في




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