رئيس المجلس السياسي للحوثيين يشيد بقيادات حزب الإصلاح ويوجه بالاهتمام بهم
الأربعاء 03 مايو 2017 07:58 مساءً
إب (عدن الغد) خاص:
إب (عدن الغد) خاص:
وجه القيادي الحوثي البارز ورئيس ما يسمى بالمجلس السياسي للإنقلابيين، صالح الصماد، سلطات المليشيات في محافظة إب الى الاهتمام بأحوال قيادات حزب الإصلاح في المحافظة، من الذين أيدوا الانقلاب .
وزار الصماد مدينة إب اليوم الاحد وسط انتشار كثيف لمسلحي الجماعة وعناصر الاجهزة الامنية الموالية لهم .
وأمتدح الصماد مواقف قيادات في حزب الاصلاح في محافظة إب , ضد ما اسماه العدوان ووصفهم بالقيادات الوطنية , فيما هاجم قيادات الحزب المؤيدة للشرعية .
وأيدت الكثير من القيادات بحزب الإصلاح وانصار الحزب الانقلابيين الحوثيين في محافظات عديدة من اليمن وخصوصا محافظة إب .
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