يحدث الآن: حشود جماهيرية ضخمة في ساحة العروض بخورمكسر للمشاركة بمليونية إعلان عدن التاريخي
الأربعاء 03 مايو 2017 07:08 مساءً
عدن
عدن
احتشد الآلاف من الجنوبيون في ساحة العروض بقلب العاصمة عدن ضمن فعاليات مليونية إعلان عدن التاريخي.
ورفع المحتشدون الاعلام الجنوبية والشعارات المؤكدة على حق الشعب الجنوبي في إستعادة دولته وتأييد الشرعية الثورية الجنوبية ورموز المقاومة الجنوبية.
ووصلت الى الساحة وفود بعض المحافظات الجنوبية فيما ستصل باقي الوفود في الساعات القادمة.
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