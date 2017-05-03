يحدث الآن: حشود جماهيرية ضخمة في ساحة العروض بخورمكسر للمشاركة بمليونية إعلان عدن التاريخي

مقالات الرأي

محمود المداوي شكرا لكم ايها الجبناء وهنيئا للجنوب قرار الحسم بان المستور ، و أتضحتالصورة على درجة عاليةمن الوضوح ، وعدم الرجوع الى ما كانت عليه قبل اليوم ال 26 من ابريل

محمد بن محمد القاضي قرارات هادي صحت الشعب الجنوبي من سكرته بعد أن أصاب القضية الجنوبية الموات وأصبحت في (خبر كان)، عندما كانت قيادات الجنوب تلهث وراء المناصب، والشعب

فؤاد الجرادي هادي قدم للجنوب ما لم يقدمه أي جنوبي.. وهذا ما على الزبيدي أن ترك السلطة رغم أني أختلف مع فخامة الرئيس هادي بسياسه في وزارة الخارجية التي جعلها بيد من جمدها بسبب العمل بشريحتين وهو

صالح شائف إلى اهلنا في الجنوب ما نأمله في هذه الظروف المشحونة بفعل فاعل وما نطلبه من الجميع أن يحتكموا للعقل والحكمة وضبط النفس وان

صلاح السقلدي القـــرار الـورطـة لا فرق إن كان الرئيس عبدربه منصور هادي قد أتخذ قراراه بإقالة محافظ عدن اللواء \عيدروس قاسم الزبيدي

احمد سعيد كرامة ورطة التحالف و الشرعية في عدن كثيراً ما نسمع عبر وسائل الاعلام المحلية و العربية و الدولية من الرئيس هادي و أعضاء حكومته بضرورة التمسك

عبدالكريم أحمد سعيد مايحصل في عدن صراع مشاريع! لم تأتي قرارات الرئيس هادي الأخيرة من فراغ بإقالة رمزي المقاومة الجنوبية اللواء عيدروس الزبيدي محافظ

نجيب محمد يابلي حتى لا يتحول الجنوب إلى أرض الأشباح من المسلمات أن خيوط الملعوب الاستخباري كلها بيد علي عبدالله صالح، ويقضي هذا الملعوب - عبر جماعة الأخوان