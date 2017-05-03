وصول موكب الضالع الى ساحة الحرية بخورمكسر

وصل مغرب اليوم الأربعاء موكب محافظة الضالع الى ساحة الحرية بخورمكسر .

وضم الموكب الآلاف من المواطنين من ابناء محافظة الضالع للمشاركة في المليونية والتأكيد على شرعية المقاومة الجنوبية التي ستقام يوم غدا الخميس .

وكان موكب ابناء ابين وشبوة قد وصل الى العاصمة عدن بعد عصر اليوم الاربعاء .

المزيد في أخبار وتقارير الأسير المرقشي يدعو الجنوبيين الى نبذ الخلافات وتشكيل كيان سياسي جنوبي موحد دعا الى الأسير الجنوبي في سجون سلطات صنعاء أحمد عمر العبادي المرقشي أبناء الجنوب الى التوحد ونبذ الخلافات وتشكيل كيان سياسي جنوبي موحد. وقال الأسير المرقشي في مصدر امني بلحج يوضح : هذا ما حدث في مدينة صبر اوضح مصدر امني مسؤول تفاصيل حادثة صبر بمديرية تبن بلحج والتي ادت الى مقتل وإصابة عدد من المواطنين " عدن الغد " تنشر نص التوضيح كما ورد من المصدر بينما كان رجال يحدث الآن: حشود جماهيرية ضخمة في ساحة العروض بخورمكسر للمشاركة بمليونية إعلان عدن التاريخي احتشد الآلاف من الجنوبيون في ساحة العروض بقلب العاصمة عدن ضمن فعاليات مليونية إعلان عدن التاريخي. ورفع المحتشدون الاعلام الجنوبية والشعارات المؤكدة على حق الشعب