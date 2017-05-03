وصول موكب الضالع الى ساحة الحرية بخورمكسر
الأربعاء 03 مايو 2017 06:48 مساءً
عدن (عدن الغد)خاص:
عدن (عدن الغد)خاص:
وصل مغرب اليوم الأربعاء موكب محافظة الضالع الى ساحة الحرية بخورمكسر .
وضم الموكب الآلاف من المواطنين من ابناء محافظة الضالع للمشاركة في المليونية والتأكيد على شرعية المقاومة الجنوبية التي ستقام يوم غدا الخميس .
وكان موكب ابناء ابين وشبوة قد وصل الى العاصمة عدن بعد عصر اليوم الاربعاء .
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها