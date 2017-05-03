موكب محافظتي أبين وشبوة يصل نقطة العلم شرقي عدن
الأربعاء 03 مايو 2017 05:42 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:
عدن (عدن الغد) خاص:
وصل قبل لحظات الموكب المشترك لمحافظتي أبين وشبوة الى نقطة العلم بالمدخل الشرقي للعاصمة عدن.
ووصل الموكب الضخم الذي يضم عشرات السيارات الى العلم ليواصل مسيره نحو ساحة العروض بقلب العاصمة عدن للمشاركة بمليونية إعلان عدن التاريخي.
وكانت مواكب محافظتي ابين وشبوة قد انطلق ظهر اليوم لتلتحم في مدينة شقرة الساحلية وتشكل موكب ضخم رافعة اعلام دولة الجنوب والشعارات الثورية
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