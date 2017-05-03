الشيخ عبدالرب النقيب يدعو شعب الجنوب الى نبذ الخلافات والزحف نحو عدن لتأييد الشرعية الثورية الجنوبية

دعا الشخصية الإجتماعية والمرجعية الجنوبية الشيخ عبدالرب النقيب شعب الجنوب الى ومقاومته الباسلة الى نبذ الخلافات والرحف الى العاصمة عدن تأييداً للشرعية الثورية الجنوبية.

واصدر الشيخ النقيب بيان صحفي إليكم نصه:

بيان صحفي:

انه لا يخفى على الجميع خطورة المرحلة الحرجة التي يمر بها الجنوب بعد سيلاً من التضحيات قدمها شبابنا الابطال في مرحلة النضال السلمي والمقاومة المسلحة مبرهنين بذلك التزامهم الكامل بقضيتهم الوطنية الجنوبية العادلة وبانتمائهم الحقيقي للأشقاء العرب في القضايا المصيرية المرتبطة بمصير الامة ومستقبلها.

الا اننا كجنوبيين نفاجئ بعد كل هذا بأن البعض مازال يحاول الالتفاف على تضحيات ابناءنا وعلى المشروع الوطني الجنوبي المتمثل باقامة دولة الجنوب الحرة المستقلة.

وامام هذة التحديات التي تواجه الجنوب شعبا وارضا وتهدف الى اعادة بلورة ما يسمى بالوحدة اليمنية المنتهية الصلاحية على ارض الواقع، يجد الجنوبيين انفسهم مضطرين الى مواجهة عدة اطراف في سبيل الدفاع عن اهدافهم الخاصة بعد ان وفوا كل الوفاء في تحقيق اهداف الامة في الجزيرة العربية في مواجهة العدوان الفارسي المتمثل بمليشيات الحوثي وصالح.

وبهذا فاننا ندعوا شعب الجنوب العظيم بمقاومته الباسلة وشبابه الابطال ورجاله الاشاوس الى نبذ كل اشكال الخلافات والاسراع في الزحف الى العاصمة الجنوبية عدن تأييداً للشرعية الثورية الجنوبية ولتوحيد الصف القيادي الجنوبي في كيان سياسي يعبر عن تطلعات واهداف شعب الجنوب بقيادة المناضل الجسور عيدروس الزُبيدي وابطال المقاومة المسلحة والحراك السلمي الجنوبي.

مع العلم اننا وفي هذا الصدد قد قدمنا دعماً متواضعا لتسهيل نقل الثوار الى العاصمة عدن ولدعم الساحة بمبلغ اربعة مليون ريال.

كما انه يسرنا بأن نؤكد لاشقائنا في التحالف العربي ان هدف شعب الجنوب في بناء دولته الحرة المستقلة سيخلق مزيداً من التلاحم معهم وسيمثل عنصراً هاماً لإرساء الأمن والإستقرار في المنطقة وسيشكل قوة هامة ضمن قوات الدرع العربي لحماية الوطن العربي عامة وجزيرة العرب خاصة من اي مشاريع تآمرية.

الرحمة للشهداء الشفاء للجرحى الحرية للاسرى النصر للجنوب بمشيئة الله تعالى.

المرجعية الجنوبية

الشيخ عبدالرب بن احمد ابوبكر النقيب

شيخ مشائخ الموسطة ونقيب يافع

2 مايو 2017

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