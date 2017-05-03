بعث فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية برقية عزاء ومواساه لأخيه رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان عزاه فيها بإستشهاد حسن عبدالله البشر أحد جنود القيادة العامة للقوات المسلحة بدولة الإمارت المشاركين في عملية إعادة الأمل في اليمن.



وأشاد رئيس الجمهورية بالمواقف الأخوية التي تجسدها دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب اليمن من خلال مشاركتها في التحالف العربي لإستعادة الشرعية..مؤكداً أن مثل هذه المواقف البطولية ستظل حاضرة في وجدان وذاكرة كافة أبناء العشب اليمني دون إستثناء.



وعبر رئيس الجمهورية في البرقية عن احر التعازي وصادق المواساة إلى أخيه رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وإلى الشعب الإماراتي الشقيق وأسرة وأقارب الشهيد البشر..سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ،وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.



كما بعث فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية برقيتي عزاء ومواساة مماثلة إلى نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس الوزراء حاكم دبي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، وإلى ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عزاهما في إستشهاد حسن عبدالله البشر أحد جنود القيادة العامة للقوات المسلحة بدولة الامارت المشاركين في عملية إعادة الأمل في اليمن.

المزيد في أخبار وتقارير الرئيس هادي يعزي القيادة الإماراتية بإستشهاد أحد جنودها في اليمن بعث فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية برقية عزاء ومواساه لأخيه رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان عزاه فيها الاعلامي عبدالرحمن ثابت في العناية المركزة بالقاهرة يرقد في هذه اللحظات الاعلامي الكبير / عبدالرحمن ثابت ثالث مدير عام الاذاعة والتلفزيون بالعاصمة عدن في السبعينات في غرفة الانعاش بالعاصمة المصرية القاهرة اثر الجنوبيون يكثفون استعداداتهم ﻷحياء مليونية "إعلان عدن التاريخي" بساحة العروض بخور مكسر بعدن شهدت ساحة العروض بخور مكسر بعدن أستعدادت مكثفة ﻷحياء مليونية "إعلان عدن التاريخي" المزمع أقامتها يوم غدًا الخميس 4 مايو_أيار 2017م, بساحة العروض بخور مكسر بعدن،