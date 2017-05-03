الاعلامي عبدالرحمن ثابت في العناية المركزة بالقاهرة
القاهرة (عدن الغد) خاص:
يرقد في هذه اللحظات الاعلامي الكبير / عبدالرحمن ثابت ثالث مدير عام الاذاعة والتلفزيون بالعاصمة عدن في السبعينات في غرفة الانعاش بالعاصمة المصرية القاهرة اثر مرض الم به..
ويعتبر الاستاذ/ عبدالرحمن ثابت من ابرز اعلاميي محافظة عدن في العصر الذهبي وعمل معدا لعدة برامج في الBBC البريطانية كما عمل مع فيصل القاسم وجميل عازر وسامي الحداد في قناة الجزيرة ..
كما لهذه القامة الاعلامية بصمات في الرياضة العدنية حيث كان لاعبا فريق الحسيني وساهم في الوقوف مع نادي الميناء في اصلاحاته الاخيرة وصندوق النظافة وصحيفة الايام وعدة مشاريع تنموية عندما كان السكرتير الثالث للسفارة اليابانية.
عبدالرحمن ثابت المتواجد في العاصمة المصرية منذ عشر سنوات من اسرة كبيرة تقطن في المعلا اخوه بليغ وشهاب وصلاح ويقضان ثابت رئيس اتحاد عدن للملاكمة واب العالمة اليمنية مناهل عبدالرحمن ثابت..
سلامات استاذ/ عبدالرحمن ويارب تقوم بالسلامة وما تشوف شر.
*من محمد النعماني
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