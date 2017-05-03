الجنوبيون يكثفون استعداداتهم ﻷحياء مليونية "إعلان عدن التاريخي" بساحة العروض بخور مكسر بعدن
عدن (عدن الغد)علاء عادل حنش
شهدت ساحة العروض بخور مكسر بعدن أستعدادت مكثفة ﻷحياء مليونية "إعلان عدن التاريخي" المزمع أقامتها يوم غدًا الخميس 4 مايو_أيار 2017م, بساحة العروض بخور مكسر بعدن، والتي تأتي كغضب شعبي جنوبي عن كلّ الأحداث والمتغيرات التي جرت على الساحة في الفترة الأخيرة…
وجأت التحضيرات المكثفة ﻷحياء هذه المليونية -التي يقول خبراء بأنها ستكون الأكبر خلال فترة نضال الجنوبيون التي بدأت في 2007/7/7م, وحتى اللحظة- بالترتيبات الازمة، وتم رفع أعلام دول التحالف العربيَّ, إلى جوار رفع علم الجنوب كوفاء من الجنوبيون لدول التحالف العربيَّ على ما قدمته لهم، وكرسالة واضحة بأن الجنوبيين لا ينسون المعروف الذي قُدم لهم، لكن الوطن لا يدخل ضمن المساومات…
وكذلك تم رفع شعارات تطالب بتقرير المصير، وأستعادة الدولة الجنوبية كاملة السيادة…
كما تم تجهيز المنصة بالكراسي ومكبرات الصوت والميكرفونات، وغيرها من الترتيبات الازمة للمليونية الجنوبية…
أما الأستعدادت من الناحية الأمنية فتبدو مطمأنة؛ حيث لوحظ أنتشار أمني كثيف في أرجاء الساحة…
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