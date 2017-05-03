شهدت ساحة العروض بخور مكسر بعدن أستعدادت مكثفة ﻷحياء مليونية "إعلان عدن التاريخي" المزمع أقامتها يوم غدًا الخميس 4 مايو_أيار 2017م, بساحة العروض بخور مكسر بعدن، والتي تأتي كغضب شعبي جنوبي عن كلّ الأحداث والمتغيرات التي جرت على الساحة في الفترة الأخيرة…

وجأت التحضيرات المكثفة ﻷحياء هذه المليونية -التي يقول خبراء بأنها ستكون الأكبر خلال فترة نضال الجنوبيون التي بدأت في 2007/7/7م, وحتى اللحظة- بالترتيبات الازمة، وتم رفع أعلام دول التحالف العربيَّ, إلى جوار رفع علم الجنوب كوفاء من الجنوبيون لدول التحالف العربيَّ على ما قدمته لهم، وكرسالة واضحة بأن الجنوبيين لا ينسون المعروف الذي قُدم لهم، لكن الوطن لا يدخل ضمن المساومات…

وكذلك تم رفع شعارات تطالب بتقرير المصير، وأستعادة الدولة الجنوبية كاملة السيادة…

كما تم تجهيز المنصة بالكراسي ومكبرات الصوت والميكرفونات، وغيرها من الترتيبات الازمة للمليونية الجنوبية…

أما الأستعدادت من الناحية الأمنية فتبدو مطمأنة؛ حيث لوحظ أنتشار أمني كثيف في أرجاء الساحة…

المزيد في أخبار وتقارير الرئيس هادي يعزي القيادة الإماراتية بإستشهاد أحد جنودها في اليمن بعث فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية برقية عزاء ومواساه لأخيه رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان عزاه فيها الاعلامي عبدالرحمن ثابت في العناية المركزة بالقاهرة يرقد في هذه اللحظات الاعلامي الكبير / عبدالرحمن ثابت ثالث مدير عام الاذاعة والتلفزيون بالعاصمة عدن في السبعينات في غرفة الانعاش بالعاصمة المصرية القاهرة اثر الجنوبيون يكثفون استعداداتهم ﻷحياء مليونية "إعلان عدن التاريخي" بساحة العروض بخور مكسر بعدن شهدت ساحة العروض بخور مكسر بعدن أستعدادت مكثفة ﻷحياء مليونية "إعلان عدن التاريخي" المزمع أقامتها يوم غدًا الخميس 4 مايو_أيار 2017م, بساحة العروض بخور مكسر بعدن،