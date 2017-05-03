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قوات الأمن الخاصة تعلن تأمين فعالية عدن

قوات الأمن في عدن
الأربعاء 03 مايو 2017 02:49 مساءً
عدن(عدن الغد)خاص:

أعلنت قوات الأمن الخاصة في عدن استعدادها تأمين فعالية اعلان عدن التاريخي يوم الخميس.

وقال العميد ناصر العبوري قائد قوات الأمن الخاصة في عدن لـ(عدن الغد)" إن قوات الأمن الخاصة سوف تقوم بتأمين فعالية عدن من الجهة الشرقية".

وطالب سريع المتظاهرين الى عدم حمل السلاح، وان يكون شعار الجميع التصالح والتسامح ونبذ الفرقة والنعرات المناطقية، حتى تصل رسالتهم للعالم معبرة عن حضارة هذا الشعب العظيم.

 وشدد على أهمية التنسيق بين مختلف وحدات الأمن والجيش لتأمين الفعالية الجماهرية.

من /رمزي الفضلي


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