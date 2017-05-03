موكب كبير لأبناء شبوة وابين يمر في شوارع زنجبار في طريقة الى عدن
الوفد الخاص بابناء شبوة
الأربعاء 03 مايو 2017 02:39 مساءً
ابين (عدن الغد)خاص:
ابين (عدن الغد)خاص:
مر حشد كبير لابناء محافظة شبوة بعد ظهر اليوم الاربعاء في محافظة ابين .
وقال مواطنون في مديرية زنجبار ان حشد كبير لأبناء محافظة شبوة التحم بحشد المناطق الوسطى بمحافظة أبين متوجهين الى محافظة عدن للمشاركة في إعلان عدن التاريخي .
وتتوافد الحشود الجماهيرية لأبناء المناطق الجنوبية الى محافظة عدن للمشاركة في المليونية يوم غدا الخميس .
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