مع إقتراب موعد مليونية إعلان عدن التاريخي.. أوضاع أمنية مستقرة في عموم مديريات العاصمة
الأربعاء 03 مايو 2017 12:27 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:
عدن (عدن الغد) خاص:
شهد الوضع الأمني في العاصمة عدن هدوء ملحوظ خلال الأيام الماضية.
واستتب الوضع الأمني في جميع مديريات العاصمة عدن رغم حالة الشحن التي شهدتها مواقع التواصل الإجتماعي التي لم يكن لها أي دور على أرض الواقع.
وقبل يوم من المليونية المرتقبة في ساحة العروض بخورمكسر تجول عدد من محرري ومراسلي "عدن الغد" في المديريات والمدن المختلفة في العاصمة عدن.
وشهدت حركة المواصلات بين مديريات العاصمة عدن حركة طبيعية جداً ،واستمر الموظفين في الذهاب أعمالهم كما استمرت المدارس باستقبال الطلاب.
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