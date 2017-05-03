شهد الوضع الأمني في العاصمة عدن هدوء ملحوظ خلال الأيام الماضية.

واستتب الوضع الأمني في جميع مديريات العاصمة عدن رغم حالة الشحن التي شهدتها مواقع التواصل الإجتماعي التي لم يكن لها أي دور على أرض الواقع.

وقبل يوم من المليونية المرتقبة في ساحة العروض بخورمكسر تجول عدد من محرري ومراسلي "عدن الغد" في المديريات والمدن المختلفة في العاصمة عدن.

وشهدت حركة المواصلات بين مديريات العاصمة عدن حركة طبيعية جداً ،واستمر الموظفين في الذهاب أعمالهم كما استمرت المدارس باستقبال الطلاب.

المزيد في أخبار وتقارير مع إقتراب موعد مليونية إعلان عدن التاريخي.. أوضاع أمنية مستقرة في عموم مديريات العاصمة شهد الوضع الأمني في العاصمة عدن هدوء ملحوظ خلال الأيام الماضية. واستتب الوضع الأمني في جميع مديريات العاصمة عدن رغم حالة الشحن التي شهدتها مواقع التواصل الإجتماعي تجمع الأحرار الجنوبيين للتنمية يدعو جماهير الجنوب للزحف باتجاه العاصمة عدن دعا تجمع الأحرار الجنوبيين للتنمية جماهير الشعب الجنوبي للمشاركة الفاعلية في مليونية إعلان عدن التاريخي يوم الخميس القادم. وفي بيان لتجمع الأحرار الجنوبيين تحصلت موكب قبائل الصبيحة يتحرك باتجاه العاصمة للمشاركة في مليونية إعلان عدن التاريخي تحرك صباح الأربعاء موكب قبائل الصبيحة بقيادة الشيخ عصام عبده هزاع الصبيحي قادما للعاصمة عدن للمشاركة في مليونية "إعلان عدن التاريخي" بيوم الغد في ساحة العروض