كلف القائد عبدالله الصبيحي اخيه العقيد جمال احمد الصبيحي رئيس مجلس الحراك الثوري موديه وضابط باللواء واركان اللواء عيدروس الشاعري بتامين ساحة العروض بعد التنسيق مع اللجنة الامنية المكلفة بتامين الساحة، وقد باشرت هذه القوة عملها منذ مغرب أمس

وياتي هذا الحس من القائد للحفاظ على المتظاهرين والحرص علي سلامتهم من اي عمل قد تقوم به اي جهه او اطراف اخرى للنيل من هذه الفعالية السلمية وخلط الاوراق وان دل هذا علي شي فانماء يدل علي حرص كل القيادات العسكريه والمدنيه الحنوبيه في سلامة المتظاهرين وتامين فعاليتهم لذا نوجه الشكر له ولكل جندي مشارك في هذا العمل الجبار والمبارك من قبل كل جنوبي.



*من جمال عبدالله عامر

المزيد في أخبار وتقارير قائد اللواء 39 مدرع يوجه أفراده بحماية مليونية إعلان عدن التاريخي كلف القائد عبدالله الصبيحي اخيه العقيد جمال احمد الصبيحي رئيس مجلس الحراك الثوري موديه وضابط باللواء واركان اللواء عيدروس الشاعري بتامين ساحة العروض بعد التنسيق "تاج" يدعو الجماهير للحشد يوم الرابع من مايو الحالي في عدن دعا التجمع الديمقراطي الجنوبي " تاج" جماهير شعب الجنوب الى الحشد يوم الرابع من مايو الى العاصمة عدن للمشاركة في الفعالية التي ستقام يوم الخميس في ساحة الحرية الجالية الجنوبية في الشرقية بالسعودية يتبرعون باكثر من 37 باص لنقل الجماهير في بعض مديريات محافظتي لحج وأبين قال اعضاء الجالية الجنوبية في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية أنهم وفروا اكثر من 37 مركبة نقل " باص " لعدد من المديريات في محافظتي لحج وابين وذلك لنقل

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