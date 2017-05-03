قال اعضاء الجالية الجنوبية في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية أنهم وفروا اكثر من 37 مركبة نقل " باص " لعدد من المديريات في محافظتي لحج وابين وذلك لنقل المشاركين للزحف الى العاصمة عدن للمشاركة في مليونية عدن التاريخي الخمس القادم ..

واكد كلا من محمد اليافعي وعبد الباري العماري وابو الحارث القاضي واخرون " ان الجالية بالشرقية تكفلت لمديريات ردفان وطور الباحة بمحافظة لحج بعدد من الباصات استكمالا للنقص الذي تعاني منه تلك المديريات بالاضافة الى محافظة ابين في كل من مديريات المحفد ومودية ولودر ، وذلك مساعدة للجماهير التواقة للحرية من اجل مواصلة مسيرتها التحررية للوصول للهدف والقريب إعلانه في العاصمة عدن ..

واكد ان ما قد من جهود في المديريات وحشود شعبية جعلت كل الجاليات بالخليج والعالم على اهبة الاستعداد لمواصلة الدعم لتلك الجماهير التي تتأهب للزحف صوب عدن من كل مناطق ومديريات الجنوب وذلك تأكيد على مواصلة الشعب في الجنوب ثورته وردا على التأمر التي تبديه الشرعية اليمنية ضد الثورة وأهدافها التحررية بعزل قيادات المقاومة الجنوبية من قيادة دفة مسك زمام الأمور في المحافظات المحررة ..

* من سعدان اليافعي

المزيد في أخبار وتقارير "تاج" يدعو الجماهير للحشد يوم الرابع من مايو الحالي في عدن دعا التجمع الديمقراطي الجنوبي " تاج" جماهير شعب الجنوب الى الحشد يوم الرابع من مايو الى العاصمة عدن للمشاركة في الفعالية التي ستقام يوم الخميس في ساحة الحرية الجالية الجنوبية في الشرقية بالسعودية يتبرعون باكثر من 37 باص لنقل الجماهير في بعض مديريات محافظتي لحج وأبين قال اعضاء الجالية الجنوبية في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية أنهم وفروا اكثر من 37 مركبة نقل " باص " لعدد من المديريات في محافظتي لحج وابين وذلك لنقل القصة الكاملة لهجوم عناصر القاعدة على مواقع للحزام الامني بشقرة هاجم مسلحو تنظيم القاعدة فجر الاربعاء مواقع ونقاط تفتيش للحزام الامني بمدينة شقرة الساحلية بمحافظة ابين . وبحسب شهود عيان فأن الهجوم استهدف شرطة المدينة وبعض نقاط