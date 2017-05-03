القصة الكاملة لهجوم عناصر القاعدة على مواقع للحزام الامني بشقرة
قوات من الحزام الامني بدينة شقرة " ارشيفية "
الأربعاء 03 مايو 2017 09:13 صباحاً
شقرة (عدن الغد)خاص:
شقرة (عدن الغد)خاص:
هاجم مسلحو تنظيم القاعدة فجر الاربعاء مواقع ونقاط تفتيش للحزام الامني بمدينة شقرة الساحلية بمحافظة ابين .
وبحسب شهود عيان فأن الهجوم استهدف شرطة المدينة وبعض نقاط التفتيش واستخدم فيه التنظيم كافة الاسلحة ووصل عناصر التنظيم الى وسط سوق مدينة شقرة .
واضاف المصدر ان قوات التدخل السريع بقيادة القائد عبداللطيف السيد قد تحركت من زنجبار الى مدينة شقرة وقامت بالتصدي للهجوم الارهابي وطرد العناصر المتطرفة .
وذكر المصدر ان طيران التحالف العربي قد حلق في سماء مدينة شقرة بكثافة فاتح حاجز الصوت الا انه لم ينفذ اي غارة .
واشار المصدر ان جنديان من الحزام الامني أصيبا في هذا الهجوم ولم يتم التعرف كم حصيلة القتلى في عناصر التنظيم .
واختتم المصدر بأن العناصر المتطرفة قد انسحبت من المناطق القريبة من المدينة وتم فتح الطريق الدولي الرابط بين عدن وحضرموت .
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