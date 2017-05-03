اجتماع موسع بالبريقة لتجنيبها اي صراع بين الأطراف المتنازعة بعدن
الأربعاء 03 مايو 2017 09:09 صباحاً
عدن الغد /خاص
عدن الغد /خاص
قال مدير عام مديرية البريقة هاني اليزيدي انه دعا لاجتماع موسع للشخصيات الاجتماعية والسياسية وقيادات السلطة المحلية والمقاومة لاتخاذ موقف يجنب المديرية اي صراع بين الاطراف المتنازعة بعدن.
وقال لعدن الغد وجهنا نداء الى الشخصيات الاعتبارية من قادة الشرط وائمة المساجد والمجالس المحلية و الاهلية ورؤساء المكاتب التنفيذية ومشايخ وعقال حارات في مديرية البريقة .
واضاف بالقول :"الحضور الاربعاء الساعة العاشرة صباحا لمناقشة تامين المديرية والمحافظة عليها وبقاء هيبة الدولة وعدم السقوط في الفوضة حتى زوال الازمة.
تعليقات القراء
257480
[1] برافوا
الأربعاء 03 مايو 2017
هديل | المنصورة
هذا الصح
257480
[2] رجل دولة
الأربعاء 03 مايو 2017
ناصر سمنة | البريقا
هاني اليزيدي رجل دولة وهمه ابناء مديريته يشتغل بصمت لاينتمي لاي تيار سياسي يحترم ولاة امره ويتعاون معاهم ويحترم رئيسه لهذا هو ناجح في عمله
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