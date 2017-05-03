اجتماع موسع بالبريقة لتجنيبها اي صراع بين الأطراف المتنازعة بعدن

قال مدير عام مديرية البريقة هاني اليزيدي انه دعا لاجتماع موسع للشخصيات الاجتماعية والسياسية وقيادات السلطة المحلية والمقاومة لاتخاذ موقف يجنب المديرية اي صراع بين الاطراف المتنازعة بعدن.

وقال لعدن الغد وجهنا نداء الى الشخصيات الاعتبارية من قادة الشرط وائمة المساجد والمجالس المحلية و الاهلية ورؤساء المكاتب التنفيذية ومشايخ وعقال حارات في مديرية البريقة .

واضاف بالقول :"الحضور الاربعاء الساعة العاشرة صباحا لمناقشة تامين المديرية والمحافظة عليها وبقاء هيبة الدولة وعدم السقوط في الفوضة حتى زوال الازمة.

المزيد في أخبار وتقارير "تاج" يدعو الجماهير للحشد يوم الرابع من مايو الحالي في عدن دعا التجمع الديمقراطي الجنوبي " تاج" جماهير شعب الجنوب الى الحشد يوم الرابع من مايو الى العاصمة عدن للمشاركة في الفعالية التي ستقام يوم الخميس في ساحة الحرية الجالية الجنوبية في الشرقية بالسعودية يتبرعون باكثر من 37 باص لنقل الجماهير في بعض مديريات محافظتي لحج وأبين قال اعضاء الجالية الجنوبية في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية أنهم وفروا اكثر من 37 مركبة نقل " باص " لعدد من المديريات في محافظتي لحج وابين وذلك لنقل القصة الكاملة لهجوم عناصر القاعدة على مواقع للحزام الامني بشقرة هاجم مسلحو تنظيم القاعدة فجر الاربعاء مواقع ونقاط تفتيش للحزام الامني بمدينة شقرة الساحلية بمحافظة ابين . وبحسب شهود عيان فأن الهجوم استهدف شرطة المدينة وبعض نقاط

تعليقات القراء





