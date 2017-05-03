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محافظ لحج السابق ينتقد بيان البيض ويحذر من فتنة بعدن

الأربعاء 03 مايو 2017 07:41 صباحاً
لحج /عدن الغد /خاص

وجه محافظ لحج السابق احمد عبدالله المجيدي انتقادات حادة لبيان سابق اصدره الرئيس الجنوبي السابق علي سالم البيض ودعا فيه للاحتشاد بعدن.

وحذر المجيدي في بيان تلقته صحيفة عدن الغد يوم الاربعاء من وقوع فتنة وصدام بين الجنوبيين انفسهم.

وتنشر عدن الغد نص البيان الذي جاء فيه:

 

الي أبناء الجنوب الشرفاء 

 

اطلعت على البيان الصادر عن الرئيس السابق علي سالم البيض ، وكذا على بعض الدعوات الصادرة من هنا وهناك ... و لا اجد من تعليق يستحق ان يوضع امام التهاتف المحموم من بعض الشخصيات للعودة المحمومة للواجهة السياسية بعد ان تجاوزهم الزمن .

 

 

الاخوة والاخوات !!!

 

ان الدعوات اللامسئولة للاحتجاج والتحشيد والنزول في مظاهرات في عدن ، والتي ينادي اليها البعض لاشباع نزواتهم بما في ذلك تجييش البسطاء والدفع بالابرياء والمساكين نحو المحرقة ، ماهو في الأصل الا جر الأبرياء لسفك الدماء والاقتتال الداخلي ، واعادة حمامات الدم التى صبغت مسيرة معظم من يسعى لإعادة انتاج نفسه اليوم ، كما ان التسويق الذاتي والشخصنة ، يعد اختزال مقيت لقضايا الوطن في كراسي السلطة ... فالكل قد خبر وعرف وكشف زيف كل المتمنطقين الداعيين الي تحقيق مصالحهم من خلال توظيف معانات العوام لصالحهم ... كما ان الناس قد خبروا كل من يسعى ليتمسك بالسلطة ويلهث خلفها .

 

اننا ومن منطلق الحرص على حقن الدماء نناشد أبناء الجنوب الشرفاء عدم الانجرار الي مربعات العنف ... فالقاتل والمقتول هم أبناء الجنوب... كما ان على الجميع عدم الاستخفاف بالدعوات التي يطلقها من يستخف بالدماء ومن يستغل ما حدث في عدن ليوظفها ويستغلها الاستغلال السيء ويدغدغ عواطف أبناء الجنوب ويتعمد تغييب وعي الناس

ويجر الجنوب الي الصراع المفضي الي التفكك والشتات .

 

نناشد كل أبناء الجنوب باناي بانفسهم عن كل ما من شانه الانجرار للدعوات الزائفه واستخدامهم وقود في معركة خاسره ، وعدم المشاركه في تعميق الشرخ الاجتماعي ... وان اى زحف نحو عدن فيه أضعاف لكل من يعمل من اجل الوطن خاصة في هذا الوقت العصيب ...فالكل يعلم ان دول التحالف وفي مقدمة ذلك ( السعودية والإمارات ) لا يألون جهد في سبيل تحقيق السلام والاستقرار في اليمن بشكل عام وللجنوب بشكل خاص ، ويعملوا على اعادة مسار الحياة الي طبيعتها ، وان اى تخاذل منا يعد طعن في الظهر . 

 

مع إدراكنا ان على الجميع العمل على تجنيب عدن وأبناء عدن الاعمال الا مسوؤلة وعدم جر المدينة الي مربع الفوضى ، وان من اوجب الواجبات علينا كجنوبيون هو العمل على إشاعة الأمن والاستقرار وبث السكينه في نفوس الناس .

 

والله من وراء القصد . 

 

احمد عبدالله المجيدي


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