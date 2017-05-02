اجتمع صباح يوم الثلاثاء محافظ محافظة أبين اللواء أبو بكر حسين بقيادات مجلس المقاومة الجنوبية في أبين ممثلا بقائد المجلس "صبري علي" قائد المقاومة الجنوبية أبين و "عبدالله احمد الكازمي" نائب قائد المقاومة والقائد "أحمد منصور المرقشي" والقائد "عوض صايل الكازمي" وذلك من أجل مناقشة وحل إشكالية ترقيم وترتيب وضع أفراد وقيادات المقاومة بالمحافظة.

وأبدى اللواء أبو بكر حسين محافظ أبين استعداده لحل إشكاليات الترقيم لأفراد المقاومة وتصحيح وضع قيادات المقاومة من قادة مواقع وجبهات..واخبر قيادة المقاومة عن نيته أيضًا القيام بتكريم عدد من القيادات والأفراد ممن قدموا التضحيات وطمئنهم أنه مهتم بهذا الملف (ملف المقاومة وتصحيح أوضاعه) ومطلع على كافة التفاصيل وسيتم حسمه في القريب العاجل .

وفي نهاية اللقاء تم الإتفاق على تحديد موعد لإجتماع خلال الأيام القادمة يضم كافة قيادات المقاومة وقادة المواقع والجبهات وسيحضر المحافظ وسيتم خلال هذا الإجتماع الموسع رفع الكشوفات النهائية بالشهداء والجرحى والأفراد والقيادات في المقاومة الجنوبية في محافظة أبين وذلك من أجل دمجهم بالأمن والجيش وتصحيح أوضاعهم.

المزيد في أخبار وتقارير محافظ أبين يجتمع بقيادة مجلس المقاومة بالمحافظة لمناقشة إشكالية ترقيم وتصحيح أوضاع المقاومة اجتمع صباح يوم الثلاثاء محافظ محافظة أبين اللواء أبو بكر حسين بقيادات مجلس المقاومة الجنوبية في أبين ممثلا بقائد المجلس "صبري علي" قائد المقاومة الجنوبية أبين و حدث قبل قليل : مسلحون مجهولون يغتالون احد افراد المقاومة بقرية سفيان بلحج اغتال مسلحون مجهولون قبل قليل احد افراد المقاومة في قرية سفيان القريبة من مدينة الحوطة. وقالت مصادر محلية ان اثنين مسلحين مجهولون على متن دراجة نارية باشروا محافظ عدن يلتقي نائب السفير البريطاني لدى اليمن ناقش محافظ عدن عبدالعزيز المفلحي، اليوم مع نائب السفير البريطاني لدى اليمن أندرو هنتر و ممثلة وزارة التنمية البريطانية الدولية إيفلين أشتون عدداً من الملفات