حدث قبل قليل : مسلحون مجهولون يغتالون احد افراد المقاومة بقرية سفيان بلحج

اغتال مسلحون مجهولون قبل قليل احد افراد المقاومة في قرية سفيان القريبة من مدينة الحوطة.

وقالت مصادر محلية ان اثنين مسلحين مجهولون على متن دراجة نارية باشروا المقاوم محمد سالم عبادي الملقب الجعدي في العقد الثالث من العمر بإطلاق الرصاص علية اثناء ما كان وهو وعدد من الاشخاص يمضغون القات بالقرية .

حيث فارق الحياة على اثرها متأثر بالإصابة التي تعرض لها فيما تمكن المسلحون من الفرار الى جهه مجهولة .

هذا ونقل جثمان القتيل الى مستشفى ابن خلدون لاستكمال الاجراءات القانونية فيما شرعت الاجهزة المختصة بالتحقيق في الحادثة ومتابعه الجناه .

الجدير بالذكر ان القتيل كان ضمن الكتيبة القادمة من السعودية ( كتبية الملك سلمان ) للمشاركة في الحرب ضد مليشيات الحوثي وصالح وبعد التحرير تم ترتيب وضعه في الجيش ضمن افراد معسكر اللواء الخامس .

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