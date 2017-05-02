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أخبار وتقارير

محافظ عدن يلتقي نائب السفير البريطاني لدى اليمن

الثلاثاء 02 مايو 2017 11:07 مساءً
عدن (( عدن الغد )) سبأنت :

ناقش محافظ عدن عبدالعزيز المفلحي، اليوم مع نائب السفير البريطاني لدى اليمن أندرو هنتر و ممثلة وزارة التنمية البريطانية الدولية إيفلين أشتون عدداً من الملفات الهامة بينها ملفي الإرهاب، وميناء عدن وأهمية التعاون في هذين الملفين.
كما بحثا خلال اللقاء أهمية مواصلة الحرب ضد الإرهاب، وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار بمدينة عدن.
وبارك نائب  السفير البريطاني للمفلحي تعيينه محافظاً لعدن ..متمنياً له التوفيق في مهامه.
ومن جانبه أشاد محافظ عدن بالموقف البريطاني المساند للشرعية في اليمن ممثلة بخامة الرئيس عبدربه منصور هادي ،
ويواصل المفلحي لقاءاته مع عدد من السفراء والمسؤولين من الدول الشقيقة والصديقة ضمن خطة أوسع لبحث آفاق التعاون لانتشال مدينة عدن من الأوضاع التي تعيشها منذ تحريرها من الميليشيا الانقلابية في يوليو 2015م


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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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