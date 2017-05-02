نائب رئيس الجمهورية يؤكد اهتمام الشرعية بتسوية أوضاع المغتربين

أكد نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن (علي محسن صالح الأحمر) اهتمام الشرعية بتسوية أوضاع المغتربين اليمنيين في مختلف الدول ، بما يخفف من وطأة المعاناة التي تسبب بها الانقلاب.

جاء ذلك خلال لقائه وزير شؤون المغتربين المهندس علوي بافقيه ، واستمع نائب الرئيس إلى أوضاع المغتربين اليمنيين وجهود الوزارة في ترتيب أوضاع إقامتهم في دول المهجر ، ومنحهم التسهيلات المطلوبة.

وثمن الفريق محسن الأدوار الكبيرة لمختلف الدول التي راعت الظروف الأمنية التي يعيشها اليمن وقدمت تسهيلات كبيرة للمقيمين اليمنيين فيها ، وفي مقدمة تلك الدول المملكة العربية السعودية وتكرم قيادتها السياسية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده وولي ولي عهده ، بمنح اليمنيين ميزات كبيرة تضمن لهم فرص العمل والإقامة.

ووجه نائب الرئيس وزير المغتربين باستمرار وتكثيف التواصل مع سفاراتنا والجهات المعنية في مختلف الدول لحل أي إشكالات أو معوقات تواجه المغتربين اليمنيين.

من جانبه عبر وزير المغتربين عن الشكر والتقدير لما يوليه نائب رئيس الجمهورية من اهتمام كبير بهذا الملف ، مؤكداً أن الوزارة لن تتوانى عن بذل الجهود في التنسيق مع الجهات المختصة لدى الأشقاء والأصدقاء بما يسهم من تحسين أوضاع المغتربين اليمنيين.

*من سمير القباطي

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