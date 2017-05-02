قالت الجاليه الجنوبيه في كلفورنيا بامريكاء انها عملت على تجهيز 16 باص لنقل المتظاهرين من ابناء مناطق امصرة امعين والوضيع الراغبين المشاركة بمليونية الخميس القادم بالعاصمة عدن وقالت انها قامت بهذه الخطوة كتعزيز لشباب الجنوب بالاماكن الفقيره للزحف صوب العاصمه عدن

حيث وانه تم ارسال مبالغ ماليه لشباب الجنوب في ابين بمنطقة الوضيع وامعين وامصره وذلك مقابل ايجار 16 باص ذهابآ وايابآ

وفي سياق متصل اكدت الجالية انها تواصلت مع شباب بحبيل جبر وردفان من المناطق الفقيره وسيتم دعم شباب الحوطه بثمانيه باصات على الاقل ذهابآ وإياباً.

وسيتم التواصل مع شباب المسيمير والصبيحة ومع شباب جنوبيون بمناطق اخرى التي ظروفهم صعبة

وسيكون التواصل مع الجاليه واطلاعهم على كل شيب دقة ومصداقية وتنظيم

المزيد في أخبار وتقارير الجالية الجنوبية بكلفورنيا توفر 16 باص للنقل ابناء ابين بمناطق امعين وامصرة والوضيع الزاحفين الى عدن قالت الجاليه الجنوبيه في كلفورنيا بامريكاء انها عملت على تجهيز 16 باص لنقل المتظاهرين من ابناء مناطق امصرة امعين والوضيع الراغبين المشاركة بمليونية الخميس القادم حزب رابطة الجنوب العربي الحر يدعو الجماهير الجنوبية للزحف الى عدن الخميس القادم اصدر حزب رابطة الجنوب العربي الحر (الرابطة) بيانا هاما دعا فيه الجماهير الجنوبية للزحف الى عدن الخميس القادم للمشاركة في المليونية المقررة بساحة العروض في العاصمة إستشهاد جندي إماراتي في معارك شمال المخا استشهد جندي إماراتي في المعارك الدائرة شمال مدينة المخا. وقال مصدر ل"عدن الغد" أن جندي إماراتي من القوات الإماراتية المشاركة ضمن التحالف العربي في اليمن استشهد في