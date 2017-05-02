الجالية الجنوبية بكلفورنيا توفر 16 باص للنقل ابناء ابين بمناطق امعين وامصرة والوضيع الزاحفين الى عدن
أرشيفية
الثلاثاء 02 مايو 2017 09:22 مساءً
/ أمريكا / عدن الغد / خاص
/ أمريكا / عدن الغد / خاص
قالت الجاليه الجنوبيه في كلفورنيا بامريكاء انها عملت على تجهيز 16 باص لنقل المتظاهرين من ابناء مناطق امصرة امعين والوضيع الراغبين المشاركة بمليونية الخميس القادم بالعاصمة عدن وقالت انها قامت بهذه الخطوة كتعزيز لشباب الجنوب بالاماكن الفقيره للزحف صوب العاصمه عدن
حيث وانه تم ارسال مبالغ ماليه لشباب الجنوب في ابين بمنطقة الوضيع وامعين وامصره وذلك مقابل ايجار 16 باص ذهابآ وايابآ
وفي سياق متصل اكدت الجالية انها تواصلت مع شباب بحبيل جبر وردفان من المناطق الفقيره وسيتم دعم شباب الحوطه بثمانيه باصات على الاقل ذهابآ وإياباً.
وسيتم التواصل مع شباب المسيمير والصبيحة ومع شباب جنوبيون بمناطق اخرى التي ظروفهم صعبة
وسيكون التواصل مع الجاليه واطلاعهم على كل شيب دقة ومصداقية وتنظيم
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