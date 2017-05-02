إستشهاد جندي إماراتي في معارك شمال المخا
الثلاثاء 02 مايو 2017 07:27 مساءً
المخا (عدن الغد) خاص:
المخا (عدن الغد) خاص:
استشهد جندي إماراتي في المعارك الدائرة شمال مدينة المخا.
وقال مصدر ل"عدن الغد" أن جندي إماراتي من القوات الإماراتية المشاركة ضمن التحالف العربي في اليمن استشهد في المعارك مع الحوثيين بمنطقة الزهاري شمال مدينة المخا.
واعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية استشهاد حسن عبدالله البشر أحد جنودها البواسل المشاركين في عملية إعادة الأمل في اليمن.
وتشارك القوات الإماراتية بفعالية ضمن قوات التحالف العربي حيث تدفع بقوات على الأرض إضافة الى إسناد جوي بالطيران الحربي الإماراتي.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها