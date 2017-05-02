إستشهاد جندي إماراتي في معارك شمال المخا

استشهد جندي إماراتي في المعارك الدائرة شمال مدينة المخا.

وقال مصدر ل"عدن الغد" أن جندي إماراتي من القوات الإماراتية المشاركة ضمن التحالف العربي في اليمن استشهد في المعارك مع الحوثيين بمنطقة الزهاري شمال مدينة المخا.

واعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية استشهاد حسن عبدالله البشر أحد جنودها البواسل المشاركين في عملية إعادة الأمل في اليمن.

وتشارك القوات الإماراتية بفعالية ضمن قوات التحالف العربي حيث تدفع بقوات على الأرض إضافة الى إسناد جوي بالطيران الحربي الإماراتي.

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