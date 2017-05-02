القوات الجنوبية تسيطر على منطقة الزهاري شمال المخا
الثلاثاء 02 مايو 2017 07:19 مساءً
المخا (عدن الغد) خاص:
المخا (عدن الغد) خاص:
سيطرت القوات الجنوبية على منطقة الزهاري شمالي مدينة المخا.
وقال مصدر في المقاومة الجنوبية أن أفراد المقاومة تمكنوا وبعد معارك قوية مع الحوثيين من السيطرة على منطقة الزهاري الى الشمال من مدينة يختل بالطريق الى محافظة الحديدة.
واضاف المصدر أن القوات الجنوبية وبإسناد من من قوات التحالف العربي أغتنمت العديد من الأسلحة والذخائر فيما قتل وأصيب عشرات الحوثيين.
وبتحرير منطقة الزهاري تتمكن القوات الجنوبية وقوات التحالف من تأمين مدينة المخا ومينائها الإستراتيجي.
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