MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الثلاثاء 02 مايو 2017 08:16 مساءً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير القوات الجنوبية تسيطر على منطقة الزهاري شمال المخا
أخبار وتقارير

القوات الجنوبية تسيطر على منطقة الزهاري شمال المخا

الثلاثاء 02 مايو 2017 07:19 مساءً
المخا (عدن الغد) خاص:

سيطرت القوات الجنوبية على منطقة الزهاري شمالي مدينة المخا.

وقال مصدر في المقاومة الجنوبية أن أفراد المقاومة تمكنوا وبعد معارك قوية مع الحوثيين من السيطرة على منطقة الزهاري الى الشمال من مدينة يختل بالطريق الى محافظة الحديدة.

واضاف المصدر أن القوات الجنوبية وبإسناد من من قوات التحالف العربي أغتنمت العديد من الأسلحة والذخائر فيما قتل وأصيب عشرات الحوثيين.

وبتحرير منطقة الزهاري تتمكن القوات الجنوبية وقوات التحالف من تأمين مدينة المخا ومينائها الإستراتيجي. 


المزيد في أخبار وتقارير
حزب رابطة الجنوب العربي الحر يدعو الجماهير الجنوبية للزحف الى عدن الخميس القادم
اصدر حزب رابطة الجنوب العربي الحر (الرابطة) بيانا هاما دعا فيه الجماهير الجنوبية للزحف الى عدن الخميس القادم للمشاركة في المليونية المقررة بساحة العروض في العاصمة
إستشهاد جندي إماراتي في معارك شمال المخا
استشهد جندي إماراتي في المعارك الدائرة شمال مدينة المخا. وقال مصدر ل"عدن الغد" أن جندي إماراتي من القوات الإماراتية المشاركة ضمن التحالف العربي في اليمن استشهد في
القوات الجنوبية تسيطر على منطقة الزهاري شمال المخا
سيطرت القوات الجنوبية على منطقة الزهاري شمالي مدينة المخا. وقال مصدر في المقاومة الجنوبية أن أفراد المقاومة تمكنوا وبعد معارك قوية مع الحوثيين من السيطرة على منطقة




شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
أبناء المنطقة الوسطى يتأهبون للزحف إلى عدن في موكب سيكون الأضخم على مستوى محافظة أبين
القائد عيدروس الزبيدي مخاطبا وفود قدمت منزله من الوضيع : إذا كانت الضالع عيني اليمين فأبين ورجالها عيني اليسار
المقاومة الجنوبية بالصبيحة ترفض مرور المسيرة القادمة من تعز صوب عدن باعتبار الجبهة جبهة حرب
السفير اليمني في ماليزيا يعلن إلغاء الاحتفالات بعيد الوحدة
وصف القرارات الرئاسية الأخيرة بالمتهورة.. الرئيس البيض يدعو إلى الإسراع في تشكيل حامل سياسي جنوبي
مقالات الرأي
في ذكرى تحرير"جبل العر": يا (العُر) يا (العُر) بيّن ناعرك لا انت عُر والاّ فخَل الحيُود العاليه وانت قر   لم
كأنهُ تائهٌ منا، ما عُدنا نتغنى به؟ إن وجدتموه فأخبروه أن هناك من يسعى لشق عصانا وخلخلة صفوفنا،وتمزيق نسيجنا
الكتابة بهدف صب المزيد من الخلاف أو التصعيد أو الشحن لهذا الطرف أو ذاك, ليس من الحكمة, ولذلك من الأفضل أن يتبصر
اشتد نشاط صناع الفتن و تعددت طرق مفتعلي الأزمات، وليس امامهم الا هدف ريئسي و هو إشعال حرب في عدن نكون نحن
أصبح حديث الساعة هنا في كل مناطق الجنوب اصبح الحديث حول قرار الرئيس هادي إقالة محافظ عدن عيدروس الزبيدي ...
يحق للشرعية اليمنية أن تركب ظهر الثورة الجنوبية وتدلدل رجليها ، يحق لهذه الشرعية الفاقدة للشرعية (جنوبيا) أن
المجتمع المدني هو سلطة موازية للسلطة الرسمية الحكومية ، وتعمل السلطتان بالتكامل والتعاون والتنسيق لما فيه
نلاحظ ومن خلال المتابعة والتواصل مع عدد كبير من الٱعزاء بٱن البعض منهم ينتابهم القلق والخوف مما تروج له وسائل
الوطن والسلطة ليسا شيئا واحدا ...حقيقة منطقية يعرفها الجميع وأولهم اللواء عيدروس الزبيدي ..الرجل ليس بقاصر نظر
خطبة الجمعة التي تلقى بالمساجد من على المنابر من اخطر ما يتلقاه الجمهور الغفير الذي يحتشد في المساجد كل اسبوع
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
تهنئة للشيخ مطهر القشم الخيلي لارتزاقه بالمولودة الجديدة
الف مبروك الثقة
وفيات
تعزية ومواساة
البقاء لله

جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017