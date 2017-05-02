تواصل المظاهرات في الضالع وإحتشاد كبير للتوجه الى العاصمة عدن غداً الأربعاء

تواصلت المظاهرات الشعبية الرافضة لقرار إقالة محافظ عدن اللواء الركن عيدروس قاسم الزبيدي، لليوم الثالث على التوالي، فيما تحشد المقاومة الجنوبية في المحافظة للتوجه الى عدن غداً الأربعاء.

وجاب مئات المحتجين الشارع العام لمدينة الضالع مركز المحافظة، للتعبير عن رفضهم للقرار الذي أصدره الرئيس عبدربه منصور هادي، والقاضي بإقالة محافظ عدن وقائد المقاومة الجنوبية، اللواء الركن عيدروس الزُبيدي، كما رفعوا أعلام الدولة الجنوبية ورددوا هتافات تدعوا الى إستعادة وهج الشارع الجنوبي، والوقوف في وجه محاولات الإلتفاف على حق الشعب الجنوبي في إستعادة دولته.

وفي سياق متصل، تحشد المقاومة الجنوبية الآلاف من أبناء المحافظة للتوجه صباح غداً الأربعاء الى العاصمة عدن، للمشاركة في مليونية " القرار قرارنا" وحددت لجنة الحشد ثلاثة أماكن لتجمع الحشود، موزعة على مبنى المحافظة القديم بمنطقة سناح، ومحطة الشنفرة وآخر في محطة الوداد، مبينة أن الإنطلاق سيكون عند الساعة ٢ بعد الظهر.

الجدير ذكره أن لجنة الحشد جهزت حافلات نقل في الأماكن المحددة، بدعم من الجالية الجنوبية في ولاية كاليفورنيا الأميركية وداعمين آخرين.

* من وضاح الأحمدي

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