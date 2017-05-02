رويترز: الجنوبيون ينظمون موجة من الاحتجاجات ضد قرارات اصدرها الرئيس اليمني

خرج الآلاف من أنصار الحراك الجنوبي ــ الذي يطالب بالتحرير والإستقلال ــ في مدينة عدن جنوبي اليمن للاحتجاج على قرارات اصدرها الرئيس اليمني مؤخرًا عبد ربه منصور هادي ضد قيادات المقاومة الجنوبية التي قام بتعيينها مسبقًا، والتي تعتبر الحليف الرئيسي للتحالف العربي الذي تمكن معها من تحرير مدن ومحافظات الجنوب سابقًا بما يعرف بالحدود السياسية السابقة لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية قبل إعلان الوحدة اليمنية في (22/5/1990).

وتأتي هذه المظاهرات والاحتجاجات الشعبية في شوارع عدن ومدن الجنوب عشية إقالة الرئيس اليمني لسيادة محافظ عدن اللواء - عيدروس الزُبيدي ومعالي وزير الدولة الشيخ - هاني بن بريك واللذان يمثلان رمزًا للمقاومة الجنوبية وشركاء في التحالف العربي في الجنوب التي تقوده دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتجمع المئات من المتظاهرين في شوارع عدن ونظموا موجة من الاعتصامات والفعاليات والاحتجاجات في انتظار مليونية القرار قرارنا الخميس القادم.

وانتقد زعماء في الحراك الجنوبي والمقاومة الجنوبية (الجناح العسكري للحراك الجنوبي الذي يقوده الزعيم عيدروس الزُبيدي)، هذه القرارات الرئاسية التي تمس بجوهر القضية الجنوبية.

وأكّدوا أنها لا تمس الزعيم العسكري لحركة المقاومة الجنوبية؛ بل تمس عدالة القضية الجنوبية ومحاولة طمسها وتمْكِين حركة الإخوان المسلمين في اليمن من السيطرة على زمام الأمور في مدن ومحافظات الجنوب التي قدمت خيرة أبنائها في سبيل التخلص من الميليشيات التابعة للحوثيين والرئيس السابق علي عبدالله صالح.

ويطالب الحراك الجنوبي بالأعتراف بدولته السابقة في ظل تخوف دول التحالف العربي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية من ردّة فعل الشارع الجنوبي تجاه حكومة الشرعية التي تتخذ من عدن عاصمة مؤقتة لها.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الداخلية اليمنية «فضّل عدم ذكر اسمه» إن الجميع يترقب التطورات الأخيرة عن قرب.

وأضاف" أن التخوف بات كبيرًا ولا يمكن اغفاله خاصة مع تصاعد موجة الاحتجاجات المطالبة بترحيل حكومة الشرعية من العاصمة المؤقتة عدن, مؤكدًا أن هذا يضعنا أمام موقف محرج, لكن هذا لا يعني في الوقت ذاته بأن الوضع ذاهب نحو العنف.

وقال القيادي في المقاومة الجنوبية رياض آل الشيخ:" إن مصيرنا مازال في أيدينا الآن أقوى من أي وقت مضى.

ودعا شعب الجنوب بكل مكوناته السياسية إلى الزحف صوب مدينة عدن لحضور مليونية القرار قرارنا الخميس القادم لكي نضع شركائنا في دول التحالف العربي أمام الأمر الواقع وإننا أصحاب قضية ووطن وهويّة وإننا نحن المسيطرون على زمام الأمور في المدن والمحافظات الجنوبية المحررة وإنه لا مكان لحركة الإخوان المسلمين (المتمثلة بحزب التجمع اليمني للإصلاح) في أرضنا.

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