اليماني: نجمع أدلة عن تدخلات إيران في اليمن بناء على طلب أممي

اكد مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة، خالد يماني، أن الحكومة اليمنية تعمل بالتنسيق مع الأطراف المعنية على جمع الوثائق والمعلومات التي تثبت تدخل إيران في الملف اليمني بشكل سافر، مشيرًا إلى أن تلك المعلومات قد طالبت بها الأمم المتحدة وعدد من الدول.

وأضاف يماني أن الحكومة تتعاون مع الأعضاء كافة في المنظمة في هذا الشأن، وتتحرك بشكل قوي في توفير مزيد من المعلومات والوثائق والأدلة للتحرك ضد تدخلات إيران في المنطقة، وعلى وجه الخصوص في الشأن اليمني.

ولفت إلى وجود توجه لدى الأمم المتحدة لكشف توجهات إيران السياسية والعسكرية، وما تقوم به ضد مصالح دول المنطقة.

وأشار إلى أن الحكومة تواجه جملة من الصعوبات في جمع الأدلة والوثائق التي تطالب بها الأمم المتحدة، وذلك لما تقوم به طهران من طمس للآثار التي تثبت تورطها، ولا تترك أي دليل قطعي عن الأعمال الإجرامية التي تنفذها في اليمن. وتابع أنه بعدما تقوم طهران بتنفيذ نشاطاتها في اليمن، فإن هناك فرقًا تبادر بعد ذلك لمحو آثار الجرائم المنفذة في أي مدينة من مدن البلاد. وشدد على أن جمع المعلومات والأدلة التي تثبت تورط إيران يحتاج إلى عمل متخصص، وهو ما تقوم به الحكومة اليمنية في الوقت الراهن، بالتنسيق مع الأطراف المعنية كافة.

ولفت إلى أن إيران تزعم أنها لا تتدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة لأنها تقوم بإزالة آثار تدخلاتها تلك.

ودلل يماني على هذا الأمر بما فعلته إيران في عملية تهريب إيرانيين وآخرين من «حزب الله»، ممن ألقي القبض عليهم عام 2012 في قضية سفينة «جهين»، إذ استغلت العملية الانقلابية، وشرعت عبر ذراعها في إطلاق سراحهم، وتهريبهم إلى وجهة غير معلومة.

وحول دعوة المبعوث الأممي لليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، لعقد مفاوضات جديدة تجمع الجانبين، أكد يماني أن الحكومة مستعدة للقاء الطرف الآخر، وإجراء حوار سياسي ضمن قرارات الأمم المتحدة، ومخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية، مشيرًا إلى أن الحكومة لم تعترض على أي لقاء في وقت سابق يخرج عن ذلك.

وأوضح أن الحكومة كانت قد اعترضت على خطة وزير الخارجية الأميركية السابق، جون كيري، لأنها استهدفت مؤسسة الرئاسة، مشيرًا إلى أن التحدي الرئيسي اليوم يتمثل في نزع سلاحالميليشيات، وانسحابها من المدن كافة.

وعن تحركات روسيا في القضية اليمنية، قال يماني: «المقلق في تحركات روسيا يتمثل في تصريحات نائب وزير خارجيتها، في جنيف، عندما ذكر أن روسيا لن تقبل بدخول الحديدة.

أما فيما يتعلق بالأمم المتحدة على المستوى الرسمي، فلم نسمع أي عبارات أو مواقف من روسيا بشكل مباشر يخالف التوجه الدولي، فهم ما زالوا على موقفهم الداعم للشرعية، وهناك محاولات للمقايضة في الملفين اليمني والسوري.

المزيد في أخبار وتقارير خلال لقائه برئيس مؤسسة لأجل الجميع محافظ لحج : ابواب الشراكة مفتوحة على مصراعيها لكل المنظمات والجمعيات والمؤسسات التقى محافظ محافظة لحج الدكتور ناصر الخبجي يوم الثلاثاء رئيس مؤسسة لأجل الجميع للتنمية الاخت صباح بدري بكير لبحث آلية تنسيق لتنفيذ مشاريع تنموية في المحافظة رويترز: الجنوبيون ينظمون موجة من الاحتجاجات ضد قرارات اصدرها الرئيس اليمني خرج الآلاف من أنصار الحراك الجنوبي ــ الذي يطالب بالتحرير والإستقلال ــ في مدينة عدن جنوبي اليمن للاحتجاج على قرارات اصدرها الرئيس اليمني مؤخرًا عبد ربه منصور هادي اليماني: نجمع أدلة عن تدخلات إيران في اليمن بناء على طلب أممي اكد مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة، خالد يماني، أن الحكومة اليمنية تعمل بالتنسيق مع الأطراف المعنية على جمع الوثائق والمعلومات التي تثبت تدخل إيران في الملف اليمني

تعليقات القراء



