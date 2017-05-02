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اليماني: نجمع أدلة عن تدخلات إيران في اليمن بناء على طلب أممي

السفير خالد اليماني
الثلاثاء 02 مايو 2017 06:12 مساءً
نيويورك (عدن الغد) خاص:

اكد مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة، خالد يماني، أن الحكومة اليمنية تعمل بالتنسيق مع الأطراف المعنية على جمع الوثائق والمعلومات التي تثبت تدخل إيران في الملف اليمني بشكل سافر، مشيرًا إلى أن تلك المعلومات قد طالبت بها الأمم المتحدة وعدد من الدول. 

وأضاف يماني أن الحكومة تتعاون مع الأعضاء كافة في المنظمة في هذا الشأن، وتتحرك بشكل قوي في توفير مزيد من المعلومات والوثائق والأدلة للتحرك ضد تدخلات إيران في المنطقة، وعلى وجه الخصوص في الشأن اليمني. 

ولفت إلى وجود توجه لدى الأمم المتحدة لكشف توجهات إيران السياسية والعسكرية، وما تقوم به ضد مصالح دول المنطقة. 

وأشار إلى أن الحكومة تواجه جملة من الصعوبات في جمع الأدلة والوثائق التي تطالب بها الأمم المتحدة، وذلك لما تقوم به طهران من طمس للآثار التي تثبت تورطها، ولا تترك أي دليل قطعي عن الأعمال الإجرامية التي تنفذها في اليمن. وتابع أنه بعدما تقوم طهران بتنفيذ نشاطاتها في اليمن، فإن هناك فرقًا تبادر بعد ذلك لمحو آثار الجرائم المنفذة في أي مدينة من مدن البلاد. وشدد على أن جمع المعلومات والأدلة التي تثبت تورط إيران يحتاج إلى عمل متخصص، وهو ما تقوم به الحكومة اليمنية في الوقت الراهن، بالتنسيق مع الأطراف المعنية كافة. 

ولفت إلى أن إيران تزعم أنها لا تتدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة لأنها تقوم بإزالة آثار تدخلاتها تلك.

ودلل يماني على هذا الأمر بما فعلته إيران في عملية تهريب إيرانيين وآخرين من «حزب الله»، ممن ألقي القبض عليهم عام 2012 في قضية سفينة «جهين»، إذ استغلت العملية الانقلابية، وشرعت عبر ذراعها في إطلاق سراحهم، وتهريبهم إلى وجهة غير معلومة. 

وحول دعوة المبعوث الأممي لليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، لعقد مفاوضات جديدة تجمع الجانبين، أكد يماني أن الحكومة مستعدة للقاء الطرف الآخر، وإجراء حوار سياسي ضمن قرارات الأمم المتحدة، ومخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية، مشيرًا إلى أن الحكومة لم تعترض على أي لقاء في وقت سابق يخرج عن ذلك.

وأوضح أن الحكومة كانت قد اعترضت على خطة وزير الخارجية الأميركية السابق، جون كيري، لأنها استهدفت مؤسسة الرئاسة، مشيرًا إلى أن التحدي الرئيسي اليوم يتمثل في نزع سلاحالميليشيات، وانسحابها من المدن كافة. 

وعن تحركات روسيا في القضية اليمنية، قال يماني: «المقلق في تحركات روسيا يتمثل في تصريحات نائب وزير خارجيتها، في جنيف، عندما ذكر أن روسيا لن تقبل بدخول الحديدة. 

أما فيما يتعلق بالأمم المتحدة على المستوى الرسمي، فلم نسمع أي عبارات أو مواقف من روسيا بشكل مباشر يخالف التوجه الدولي، فهم ما زالوا على موقفهم الداعم للشرعية، وهناك محاولات للمقايضة في الملفين اليمني والسوري.


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اليماني: نجمع أدلة عن تدخلات إيران في اليمن بناء على طلب أممي
اكد مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة، خالد يماني، أن الحكومة اليمنية تعمل بالتنسيق مع الأطراف المعنية على جمع الوثائق والمعلومات التي تثبت تدخل إيران في الملف اليمني


تعليقات القراء
257383
[1] سؤالي لليماني ---قوات الطوارئ تضبط شحنة أسلحة بـ” خور عميرة” كانت في طريقها من تعز الى عدن -- هل ارسلتها ايران
الثلاثاء 02 مايو 2017
علي | شبوه
ايران اصبحت شماعه تستقلها اطراف في الحكومه واحزابها -- فمثلا هاذه الشحنه وغيرها الواصل من مارب - اومن البيضاء--الى عدن -- ولكن مندوب الامم الاستاذ اليماني مثله مثل غيره عامل نفسه ميت -------------- الخبر ----- ضبطت قوات الطوارئ التابعة للواء الأول دعم وإسناد مساء أمس شحنة أسلحة بمنطقة ” خور عميرة” بالصبيحة كانت في طريقها من تعز إلى عدن. وقال قائد اللواء الأول دعم وإسناد العميد ” منير اليافعي أبو اليمامة” إن الشحنة التي تم القبض عليها، تحتوي على كمية من صواريخ الكاتيوشا وذخائر سلاح مضاد طيران 23 كانت محملة على شاحنة نقل ” دينا” قادمة من محافظة تعز. وأفاد أنه تم القبض على سائق الشاحنة ومرافقيه ومصادرة شحنة الأسلحة، وتم فتح تحقيق عاجل للكشف عن الجهات التي تقف خلفها. واستغرب مصدر أمني بعدن، إنه في الوقت الذي تحتاج تعز لهذا السلاح والذخائر لمواجهة مليشيات الحوثي والمخلوع صالح يتم تهريب الأسلحة من تعز إلى عدن لإحداث الفوضى. ونوه المصدر إلى كشف الجهة التي حاولت تهريب هذه الشحنة حال اكتمال التحقيق وتوضيح الحقيقة لوسائل الإعلام والرأي العام.



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