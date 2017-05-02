قيادي حوثي يعترف بمصرع أكثر من 40 ألف من عناصرهم

أكد قيادي حوثي مصرع أكثر من 40 ألف من عناصرهم خلال المواجهات مع الجيش الوطني، وقوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية منذ عامين.



وفي أحدث ظهور تلفزيوني له قبل أقل من اسبوع، على قناة المسيرة التابعة للانقلابيين ، كشف المتحدث والناطق باسم الميليشيا الانقلابية محمد عبدالسلام، عن مصرع 40 ألفا من عناصرهم في المعارك الدائرة مع الجيش الوطني والتحالف العربي بقيادة المملكة بمختلف الجبهات.



يأتي هذا في وقت كشفت صحيفة خليجية، عن مصرع أكثر من ثلاثين قياديا حوثيا خلال الشهرين الماضيين.



وأكدت صحيفة "اليوم" السعودية نقلا عن مصادرها، أن شهري مارس وابريل الماضيان تكبدت خلالهما ميليشيا الحوثي وصالح خسائر فادحة في صفوفها، بهلاك 32 من قيادات الصف الأول العسكري في مواجهات مع الجيش الوطني وقصف لطيران التحالف، مشيرة إلى مقتل 7 من ابرز القيادات الحوثية الكبيرة المؤسسة.



وأضافت المصادر: «إن احمد الكحلاني وعبدالله المؤيد ويحيى الارياني وسجاد المتوكل، ومحمد صالح حمود ابومالك ويحيى صالح أسعد وزين العابدين الشامي، وهم من القيادات المؤسسة للجناح العسكري للميليشيا الحوثية لقوا مصرعهم في اقل من شهر، بجانب عدد كبير من مساعديهم».



وبحسب المصادر، فقد تكفل طيران التحالف بالقضاء على 80% من القيادات، وجاءت جبهة الحدود في المرتبة الاولى لعدد القتلى تليها جبهات تعز الغربية، وجبهة معسكر خالد بن الوليد.



وقالت المصادر: «إن 7 أيضا من ضباط الحرس الجمهوري الموالي للمخلوع لقوا مصرعهم بغارة واحدة لطيران التحالف الاسبوع الماضي»، وأوضحت «أن جميعهم من الضباط الكبار في جيش المخلوع»، مشيرة إلى أنهم «بديل المرادي ومجاهد البرح وغيلان عاطف ومعمر الحضوري وبلال فتاحي وشاجع فارع وعادل الحدا وهم من محافظتي اب وذمار»، وأضافت: «هم من القادة في الحرس الجمهوري والقوات الخاصة».



وتواصل الميليشيات النزيف في صفوفها بمقتل قياداتها الميدانية خلال الفترة الاخيرة، حيث قضت قوات التحالف العربي على عدد كبير من قيادات الانقلاب العسكرية؛ ما دفع الميليشيات الى تعزيز قواتها في الميدان بالقيادي العسكري الاول المدعو يوسف المداني الذي عينته قائدا للمنطقة العسكرية الخامسة لتفادي انهيار صفوفها في جبهات ميدي وحجه بجانب الحديدة، كما حصل في جبهتي المخا وتعز.



ويعد المداني الرجل الاول عسكريا في صفوف الحوثيين، وزوج ابنة مؤسس الميليشيات حسن الحوثي ورئيس اللجنة الامنية العسكرية للانقلابيين وشقيق الهالك طه المداني المسؤول الأمني الأول للميليشيا الذي قضى بغارة مباشرة ومحددة من طائرات التحالف العام الماضي.