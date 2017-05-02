وقال رداً على مزاعم إبعاد الإمارات من التحالف العربي لدعم الشرعية "التحالف العربي ربط بوثاق متين من التضحيات، ولن يتم تمزيقه عبر الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي".