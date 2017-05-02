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الزامكي: مدفعية المقاومة الجنوبية تدك مواقع الحوثيين في جبال العمري بذوباب

الثلاثاء 02 مايو 2017 02:46 مساءً
ذوباب (عدن الغد) خاص:

تستمر الاشتباكات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة بين أبطال المقاومة الجنوبية وميليشيات الحوثي وعفاش الانقلابية في سلسلة جبال ذوباب والعمري حيث تسيطر قوات المقاومة الجنوبية في جبهة باب المندب على جبل الخزان والنمر و سلسلة جبال ذوباب المحاذية لجبال العمري.

وفي تصريح للمركز الإعلامي تحدث قائد جبهة باب المندب  لؤي الزامكي  انه خلال الايام الماضية قناصة المقاومة الجنوبية في سلسلة ذوباب استهدفت عناصر حوثية حاولت اختراق  المناطق المسيطرة عليها المقاومة الجنوبية والجيش الوطني حيث  تحدث هذه الاختراقات بشكل مستمر ولكن أفراد جبهة باب المندب في يقضة مستمرة ورصد لتحركات مرتزقة إيران من ميليشيات الحوثي وعفاش وبإذن الله سيتم التقدم والسيطرة على بقية المواقع في العمري وكذلك مدرسة الحرس والمعسكر.

وأضاف الزامكي أن دبابة جبل الخزان دكت متارس الميليشيات الانقلابية في سلسلة جبال العمري وحققت أهداف طيبة وتقوم السرايا التابعة لجبهة باب المندب في مديرية ذوباب بدور كبير في تأمين المديرية وتشكيل حزام أمني يوقف أي تهديد لمضيق باب المندب الدولي وكذلك حماية لجبهات  إخوتنا المجاهدين في المخا والجبهات الأخرى للمقاومة والجيش الوطني.

وذكر القائد الزامكي أن جبهة باب المندب  منذ انطلاقها بعد تحرير محافظة عدن إلى يومنا هذا قدمت 70 شهيدا و200 جريح وهي تقوم بواجباتها القتالية والنضالية بالتوازي والتنسيق مع الجبهات الأخرى مثل كهبوب والمخا وموزع والوازعية بإشراف من الجيش الوطني والتحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات وسيتم تحرير بقية مديريات تعز والحديدة.


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الزامكي: مدفعية المقاومة الجنوبية تدك مواقع الحوثيين في جبال العمري بذوباب
تستمر الاشتباكات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة بين أبطال المقاومة الجنوبية وميليشيات الحوثي وعفاش الانقلابية في سلسلة جبال ذوباب والعمري حيث تسيطر قوات المقاومة
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