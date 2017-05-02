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محمد بن سلمان: بإمكاننا اجتثاث الحوثيين وصالح في أيام قليلة

الأمير محمد بن سلمان
الثلاثاء 02 مايو 2017 02:29 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:

أكد ولي ولي العهد وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان بأن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن قادر على ان يجتث الحوثي وصالح في أيام قليلة .

جاء ذلك تعليقاً على سؤال المحاور الاعلامي  "داود الشريان" عن مخزون اسلحة الحوثي والرئيس السابق علي صالح في البرومو الذي بثه حساب MBC عبر تويتر  للإعلان عن الحوار الشامل لولي ولي العهد والذي يبثه التلفزيون السعودي اليوم (الثلاثاء) عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت السعودية، و يقدمه داود الشريان وتبثه الـ MBC بالتزامن مع التلفزيون السعودي.

وحول مستقبل العلاقات مع إيران علّق الأمير محمد بن سلمان قائلاً: هذا كيف يتم التفاهم معهم، فمنطق إيران أن المهدي المنتظر سوف يأتي ويجب أن يحضّروا البيئة الخصبة لظهوره عبر السيطرة على العالم الإسلامي.

ومن المقرر أن يتحدث الأمير محمد بن سلمان في العديد من القضايا الهامة التي تشغل المواطن السعودي والخليجي والعربي، لا سيما رؤية المملكة 2030، وغيرها من القضايا المحلية والإقليمية.


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محمد بن سلمان: بإمكاننا اجتثاث الحوثيين وصالح في أيام قليلة
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