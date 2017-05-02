أكد ولي ولي العهد وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان بأن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن قادر على ان يجتث الحوثي وصالح في أيام قليلة .

جاء ذلك تعليقاً على سؤال المحاور الاعلامي "داود الشريان" عن مخزون اسلحة الحوثي والرئيس السابق علي صالح في البرومو الذي بثه حساب MBC عبر تويتر للإعلان عن الحوار الشامل لولي ولي العهد والذي يبثه التلفزيون السعودي اليوم (الثلاثاء) عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت السعودية، و يقدمه داود الشريان وتبثه الـ MBC بالتزامن مع التلفزيون السعودي.

وحول مستقبل العلاقات مع إيران علّق الأمير محمد بن سلمان قائلاً: هذا كيف يتم التفاهم معهم، فمنطق إيران أن المهدي المنتظر سوف يأتي ويجب أن يحضّروا البيئة الخصبة لظهوره عبر السيطرة على العالم الإسلامي.

ومن المقرر أن يتحدث الأمير محمد بن سلمان في العديد من القضايا الهامة التي تشغل المواطن السعودي والخليجي والعربي، لا سيما رؤية المملكة 2030، وغيرها من القضايا المحلية والإقليمية.

المزيد في أخبار وتقارير محمد بن سلمان: بإمكاننا اجتثاث الحوثيين وصالح في أيام قليلة أكد ولي ولي العهد وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان بأن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن قادر على ان يجتث الحوثي وصالح في أيام قليلة . جاء ذلك تعليقاً على قال ان ايقافها هو ضرب لوسائل نضال الجنوبيين..المجلس الاعلى للحراك :ندين ايقاف صحيفة(المرصد) دان المجلس الاعلى للحراك الجنوبي ايقاف صحيفة(المرصد) وحمل المسؤولية للجهات التي صادرتها. وجاء في بيان للمجلس:"في هذه اللحظات الهامة والتطورات المتلاحقة .. باعوم يؤيد دعوات التظاهر بعدن ويضع شروطه اعلن القيادي الجنوبي فادي حسن باعوم تأييده للتظاهرات المزمع إقامتها في عدن يوم الخميس لكنه قال انه يجب ان ترتقي الى تطلعات شعب الجنوب. وقال باعوم :"سنكون مؤيدين