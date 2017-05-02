قال ان ايقافها هو ضرب لوسائل نضال الجنوبيين..المجلس الاعلى للحراك :ندين ايقاف صحيفة(المرصد)
(عدن الغد) خاص:
دان المجلس الاعلى للحراك الجنوبي ايقاف صحيفة(المرصد) وحمل المسؤولية للجهات التي صادرتها.
وجاء في بيان للمجلس:"في هذه اللحظات الهامة والتطورات المتلاحقة .. ومايجري من حراك سياسي واعلامي وجماهيري في الساحة الجنوبية .. وبما لا يدعى مجال للشك ان تلك الخطوات هي الارهاصات التي تعبد الطريق امام شعب الجنوب ل انتزاع حقوقه المشروعة مهما تكالب عليه الاعداء ووضع العراقيل امام تطلعاته .. ومحاولة ضرب الاصعدة والمسارات والوسائل التي يسلكها ابناء الجنوب في نضالهم اليومي ومن اهم تلك الوسائل( الاعلام) .. ان الهجوم الممنهج والتعطيل المتعمد لحجب الحقائق عن الرأي العام المحلي والدولي هي صفة تلازم كل الانظمة الدكتاتورية وادواتها .. ومنها تعطيل اصدار الصحف والمجلات .. الذي كان اخرها ايقاف صدور العدد الاخير من صحفية المصدر الاسبوعية بتوجهات من وزارة اعلام (الشرعية )
وعليه :-
1- اننا نتضامن مع ادارة تحرير الصحفية ونطالب بسرعة الافراج عن العدد المحجوب واستمرار طباعتها في مطابع 14اكتوبر .
2- ندين هذه الاعمال المنافية للقيم الانسانية والاخلاقية ونحمل كامل المسؤولية الجهات التي تسعى الى تعطيل الصحافة .. (السلطة الرابعة) .. وضمير الامم الحية ..
احمد سالم فضل
عضو رئاسة المجلس الاعلى للحراك للثوري ..
المتحدث الرسمي
2مايو 2017م
العاصمة عدن"
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