باعوم يؤيد دعوات التظاهر بعدن ويضع شروطه

اعلن القيادي الجنوبي فادي حسن باعوم تأييده للتظاهرات المزمع إقامتها في عدن يوم الخميس لكنه قال انه يجب ان ترتقي الى تطلعات شعب الجنوب.

وقال باعوم :"سنكون مؤيدين وبقوة خروج شعب الجنوب الى الساحات يوم الخميس في عدن لإقامة دولتة الجنوبية وفرض امر واقع وسندفع بكل ما نستطيع في هذا الاتجاة.

وأضاف لن نرضى بأي مطالب لا ترقى الى تطلعات شعب الجنوب وعلى دول التحالف والمجتمع الدولي ان يحترم رغبة هذا الشعب الابي وتضحياته. فلسنا مع ما تسمى الشرعية ولا مناصبها ولسنا توابع لاحد ولكننا أنداد.

وأكد باعوم مطالب الشعب بقوله "فاليوم الشعب لا يطالب ولكن يفرض أمر واقع، وعلى الله نتوكل".

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