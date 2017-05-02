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السفير اليمني في ماليزيا يعلن إلغاء الاحتفالات بعيد الوحدة

السفير عادل باحميد
الثلاثاء 02 مايو 2017 01:50 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:

اعلن السفير اليمني في ماليزيا الغاء الاحتفالات بعيدالوحدة اليمنية.

وصرح بذلك السفير اليمني في ماليزيا الدكتور عادل باحميد في منشور له على صفحتة بالفيس بك.

وقال أعتذر االدكتور باحميد لكل من كنّا قد نسقنا معه بخصوص إقامة فعالية الاحتفال بالعيد الوطني ٢٢ مايو في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

ونوه قائلا:" ما كنّا سنصرفه في الاحتفال طلابنا به أولى وسنصرف ما جمعناه للاحتفال لحل مشاكل عدد من الطلاب قدر استطاعتنا وستبقى الذكرى في قلوبنا ولكن الاحتفال الحقيقي حينما تصل مستحقات طلابنا ليستشعروا حبّ الوطن .

وهذا وقد وصلت مذكرة الى السفارة اليمنية في ماليزيا مفادها انه ستشكل لجنه لصرف المستحقات وطلبت شروط تعجيزية من الطلاب للصرف.

وكانت السفارة اليمنية بماليزيا قد عملت حفل وفعاليات بمقر السفارة بماليزيا كلفت الملايين إحتفاء بذكرى 11 فبراير أو ما تسمى ثورة الشباب التي انطلقت بصنعاء عام 2011.


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