الجالية الجنوبية في بريطانيا تستنكر إقالة اللواء عيدروس الزبيدي

عقد مساء يوم الاثنين 1 مايو 2017م اجتماعا موسعا لأبناء الجالية الجنوبية في بريطانيا بمدينة شفيلد لمناقشة اخر التطورات في مدينة عدن وفي جميع مدن جنوب اليمن وقد خرج المجتمعون بهذا البيان الهام:

نص البيان

بسم الله الرحمن الرحيم

يتابع ابناء الجنوب في المملكة المتحدة باهتمام شديد التطورات المتسارعة على الساحة الوطنية الجنوبية وبالتحديد بعد القرارات التي اصدرتها الشرعية اليمنية والتي استهدفت محافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي والوزير الشيخ هاني بن بريك والوزير وحي أمان وغيرهم من ابناء الجنوب وهي القرارات التي كشفت مدى الحقد والعداء التي تحمله أطراف من الشرعية اليمنية تجاه ابناء الجنوب الشرفاء الذين لم ينصاعوا لإرادتها في إلحاق الاذى بشعب الجنوب وقضيته العادلة.

ان توقيت القرارات والذي صادف يوم إعلان الرئيس السابق علي عبدالله صالح وحلفاءه الحرب على الجنوب ٢٧ ابريل لم يأتي من باب الصدفةً وانما كان قراراً مدروساً يؤكد سوء نوايا وحقد أطراف في الشرعية اليمنية تجاه الجنوب.

لقد ساءت الشرعية اليمنية التقدير هذه المرة باستهداف اللواء عيدروس الزبيدي وزملاءه فهي لم تدرك ان شعب الجنوب لن يسكت على هذه الممارسات الهوجاء ليس رغبة في ان يبقوا في مناصبهم التي لم يستفد منها شعب الجنوب شيء وانما استنكاراً للاستهداف السافر للقيادات الجنوبية التي تحمل مشروع بناء ونهضة لهذا الشعب العظيم.

وبالتالي اذ يعلن ابناء الجنوب في المملكة المتحدة استنكارهم لهذه القرارات فأنهم يطالبون القيادات الجنوبية بتجاوز هذه الشرعية الوهمية التي ليس لها وجود على الواقع في الجنوب ولَم تعمل أبدا على توفير ابسط مقومات الحياة للإنسان في عدن والجنوب وكانت دائما مصدر لعدم الاستقرار والفوضى وحامية للفساد والفاسدين.

اننا نطالب ابناء الجنوب بمختلف شرائحهم، من المهرة الى باب المندب للالتفاف حول اللواء عيدروس الزبيدي والمقاومة الجنوبية ومن معهم من الشرفاء للدفع نحو ارساء شرعية الشعب في الجنوب من خلال الإعلان عن المجلس العسكري الجنوبي لبسط إرادة الشعب وانهاء عبث الشرعية بالجنوب ومستقبله.

لقد أصبح من الضروري تشكيل الحامل الجنوبي والدفع به كممثل لإرادة شعب الجنوب وفرضه شريكا فاعلا مع التحالف العربي ضد مشروع التمدد الإيراني على أسس المصالح المتبادلة وبعيدا عن الشرعية اليمنية التي لم تقدم للتحالف العربي سواء الفشل.

ان ابناء الجنوب يدركون جيدا مكائد العدو ومحاولاته المتكررة لزرع الفتنة بين ابناء الجنوب ولعل تعيين الدكتور عبدالعزيز المفلحي محافظا لعدن خلفاً للواء عيدروس الزبيدي يأتي كمحاولة بائسة في ذلك الاتجاه ولكن شعب الجنوب اكثر وعيا وتماسكا من ان يقع في مثل هذا المكائد فهو يدرك جيدا ان مناصب الشرعية لم تكن غاية لأي جنوبي وانما وسيلة متاحة لخدمة عدن والجنوب.

ويؤكد ابناء الجنوب في المملكة المتحدة دوماً على أهمية التمسك بأهم انجاز حققه شعب الجنوب منذ انطلاق ثورته المباركة عام ٢٠٠٧ وهو التعامل مع كل التحديات وفقا لقيم التصالح والتسامح والتي لا بد ان تبقى دليلنا على طريق التحرر والاستقلال واساس مستقبل دولة الجنوب القادمة بإذن الله.

وفِي الأخير يدعو ابناء الجنوب في المملكة المتحدة ابناء الجنوب في الداخل الى الزحف صوب العاصمة عدن للمشاركة الفاعلة في مليونية الحسم يوم الخميس الموافق ٤ مايو ٢٠١٧م لأرسال رسالة واضحة للعالم ان إرادة الشعب هي الشرعية الحقيقة في الجنوب ولا شرعية سواها.

الرحمة للشهداء

الشفاء للجرحى

الحرية للأسرى والمعتقلين

والنصر للجنوب

عن الاجتماع التشاوري لأبناء الجنوب شفيلد - ١ مايو ٢٠١٧م

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