مسلحون يغتالون احد اقارب قائد قوة الحماية الخاصة بالرئيس هادي في عدن
الثلاثاء 02 مايو 2017 08:36 صباحاً
عدن الغد /خاص :
عدن الغد /خاص :
اغتال مسلحون مجهولون في ساعة متأخرة من مساء الإثنين احد اقارب قائد جهاز حراسة الرئيس عبدربه منصور هادي في عدن.
وقال مصدر امني لعدن الغد ان مجهولين اغتالوا حمادة الرهوة وهو ابن شقيق القيادي العسكري سند الرهوة .
واعترض المسلحون طريق الرهوة بالقرب من فندق القصر بمنطقة الحسوة واطلقوا النار عليه واردوه قتيلا في الحال.
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