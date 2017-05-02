رئيس مركز ابحاث بريطاني يجري استطلاعا حول الجنوب

مقالات الرأي

نبيل محمد العمودي صحوة ايها الشرفاء قبل خراب عدن! اشتد نشاط صناع الفتن و تعددت طرق مفتعلي الأزمات، وليس امامهم الا هدف ريئسي و هو إشعال حرب في عدن نكون نحن

عبد الرحمن الخضر لا يعملوا ولا يؤمنوا بتحرير صنعاء ( قبل ان يسطروا على عدن )!! أصبح حديث الساعة هنا في كل مناطق الجنوب اصبح الحديث حول قرار الرئيس هادي إقالة محافظ عدن عيدروس الزبيدي ...

عبد الكريم سالم السعدي الشرعية اليمنية ودراويش الثورة الجنوبية !!! يحق للشرعية اليمنية أن تركب ظهر الثورة الجنوبية وتدلدل رجليها ، يحق لهذه الشرعية الفاقدة للشرعية (جنوبيا) أن

رفيقة الكهالي فرمانات الإعاقة .. يجب علينا مكافحتها المجتمع المدني هو سلطة موازية للسلطة الرسمية الحكومية ، وتعمل السلطتان بالتكامل والتعاون والتنسيق لما فيه

صالح شائف احذروا حرب الشائعات والتسريبات .. إنها وقودهم للإحباط وإشعال نار الفتنة بينكم ! نلاحظ ومن خلال المتابعة والتواصل مع عدد كبير من الٱعزاء بٱن البعض منهم ينتابهم القلق والخوف مما تروج له وسائل

صالح علي الدويل باراس اقالة محافظ عدن الوطن والسلطة ليسا شيئا واحدا ...حقيقة منطقية يعرفها الجميع وأولهم اللواء عيدروس الزبيدي ..الرجل ليس بقاصر نظر

احمد عبدربه علوي مسؤولية : دعاة الدين !! خطبة الجمعة التي تلقى بالمساجد من على المنابر من اخطر ما يتلقاه الجمهور الغفير الذي يحتشد في المساجد كل اسبوع

أحمد عمر بن فريد درس امريكي - ياباني في القطار ... اليوم صباحا ، لم يكن هنالك شيئا غير مألوف.. كل شيء نمطي روتيني حتى أشكال البشر التي تعودت عليها

‫د.علي صالح الخلاقي‬‎ نحتاج للعقل نعم.. في هذا الظرف العصيب نحتاج أكثر من أي وقت مضى للعقل.. والعقل فقط..وعدم الانجرار إلى المواقف المتهورة التي