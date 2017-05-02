رئيس مركز ابحاث بريطاني يجري استطلاعا حول الجنوب
الثلاثاء 02 مايو 2017 08:16 صباحاً
عدن(عدن الغد)خاص:
عدن(عدن الغد)خاص:
اجرى رئيس مركز ابحاث الشرق الأوسط استطلاعا حول استقلال الجنوب، على موقع تويتر.
الاستطلاع الذي وضعه امجد طه رئيس المركز البريطاني لأبحاث الشرق الاوسط دعا المتابعين للتصويت.
هل تؤيد استرجاع السيادة للجنوب العربي؟ ودحر إرهاب إيران والاخوان المفلسين في اليمن ؟
@HaniBinbrek هل تؤيد استرجاع السيادة للجنوب العربي؟ ودحر إرهاب #إيران والاخوان المفلسين في #اليمن ؟#امجد_طه— Amjad Taha أمجد طه (@amjadt25) ١ مايو، ٢٠١٧
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