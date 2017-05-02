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تعيين حوثي في الـ20 من العمر بدرجة مدير عام (وثائق)

الثلاثاء 02 مايو 2017 01:15 صباحاً
صنعاء (عدن الغد) خاص:

اثار تعيين رئيس حكومة الانقلاب غير المعترف بها عبدالعزيز حبتور شاب في العشرين من العمر، بدرجة مدير عام، عاصفة من الانتقادات.

واصدر حبتور قرار بتعيين احمد باسم علي الشاطر مديرا لمكتب وزير الدولة فارس مناع،  بدرجة مدير عام.

وسبق ان عينت مليشيا الحوثي احد أعضائها لم يتجاوز العشرين من العمر،  مستشار رئاسي رغم انه لا يحمل أي مؤهل.


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