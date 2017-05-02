اثار تعيين رئيس حكومة الانقلاب غير المعترف بها عبدالعزيز حبتور شاب في العشرين من العمر، بدرجة مدير عام، عاصفة من الانتقادات.

واصدر حبتور قرار بتعيين احمد باسم علي الشاطر مديرا لمكتب وزير الدولة فارس مناع، بدرجة مدير عام.

وسبق ان عينت مليشيا الحوثي احد أعضائها لم يتجاوز العشرين من العمر، مستشار رئاسي رغم انه لا يحمل أي مؤهل.

المزيد في أخبار وتقارير تعيين حوثي في الـ20 من العمر بدرجة مدير عام (وثائق) اثار تعيين رئيس حكومة الانقلاب غير المعترف بها عبدالعزيز حبتور شاب في العشرين من العمر، بدرجة مدير عام، عاصفة من الانتقادات. واصدر حبتور قرار بتعيين احمد باسم علي وكيل حوثي يقيل وزير في حكومة الانقلاب بصنعاء اقالت حكومة حبتور غير المعترف بها الوزير المؤتمري" هشام شرف" بعد صفعه لوكيل وزارة التخطيط الحوثي"يحيى البابلي"، وسط تصاعد للخلافات ورفض تعيين شرف وزيرا الثلاثاء .. بدء صرف مرتبات شهر ديسمبر لشهداء محافظة الضالع أعلن رئيس لجنة ترقيم وصرف مرتبات شهداء الحرب الأخ وضاح سالم الهيثمي ان يوم غد الثلاثاء 2 مايو 2017م سيتم صرف مرتبات شهر ديسمبر لشهداء الحرب في محافظة الضالع . وأكد