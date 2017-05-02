وكيل حوثي يقيل وزير في حكومة الانقلاب بصنعاء

اقالت حكومة حبتور غير المعترف بها الوزير المؤتمري" هشام شرف" بعد صفعه لوكيل وزارة التخطيط الحوثي"يحيى البابلي"، وسط تصاعد للخلافات ورفض تعيين شرف وزيرا للتخطيط.

وأصدر رئيس ما يسمى المجلس السياسي للمليشيات صالح الصماد قرارا بإقالة هشام شرف من منصبه كوزير مكلف بأعمال وزير التخطيط والتعاون الدولي.

وكلف هشام شرف عبدالله وزير الخارجية في حكومة الانقلاب بمهام وزير التخطيط بعد رفض الوزير المؤتمري ياسر العواضي ممارسة مهامه في حكومة بن حبتور.

وقالت مصادر مقربة من قيادة الحوثيين إن هشام شرف أقدم السبت على صفع الوكيل الحوثي بعد أن أخبره أنه معين بقرار من رئيس اللجنة الثورية محمد علي الحوثي، كما رفض دخوله الى مكتبه في الوزارة.

وجاء قرار الإطاحة بالوزير شرف بعد ساعات من صفعه للوكيل الحوثي مظهرا عمق الخلاف بين وزراء المؤتمر ووكلاء ومشرفي الحوثيين في الوزارات، وسيطرة اللجان الثورية السابقة على المناصب العليا.

وكان مسلحون حوثيون حاصروا أمس مقر وزارة التخطيط والتعاون الدولي في العاصمة اليمنية صنعاء ومنعوا الوزير هشام شرف من دخوله بعد صدور قرار تعيينه.

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