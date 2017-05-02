الثلاثاء .. بدء صرف مرتبات شهر ديسمبر لشهداء محافظة الضالع
الثلاثاء 02 مايو 2017 12:06 صباحاً
عدن (عدن الغد) خاص:
عدن (عدن الغد) خاص:
أعلن رئيس لجنة ترقيم وصرف مرتبات شهداء الحرب الأخ وضاح سالم الهيثمي ان يوم غد الثلاثاء 2 مايو 2017م سيتم صرف مرتبات شهر ديسمبر لشهداء الحرب في محافظة الضالع .
وأكد الهيثمي ان يوم غد سترسل اللجنة مندوب إلى الضالع لصرف راتب شهر ديسمبر لشهداء الحرب في محافظة الضالع.
*من كمال الجعدني
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