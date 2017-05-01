نفت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تعليق جهودها الإنسانية في عدن والمحافظات المحررة لأي سبب كان.

وأكد مصدر رسمي في الهيئة أنهم ماضون في جهودهم الإنسانية لإغاثة الشعب اليمني في كافة المحافظات المحررة وبجهود مضاعفة أكثر من ذي قبل.

وأضاف المصدر أن لديهم حزمة مشاريع يجري العمل عليها ستنفذ قريبا منها توزيع المساعدات الغذائية قبل دخول شهر رمضان المبارك وكذلك إقامة مشروع إفطار الصائم وأيضا توزيع كسوة العيد لأسر الشهداء في المحافظات المحررة كما تم العمل به خلال العامين الماضيين.

وكانت إشاعات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تحدثت عن تعليق الجهود الإنسانية من قبل الهلال الأحمر الإماراتي، وهو ما نفاه مصدر مسؤول في الهيئة نفياً قاطعاً .

يشار الى ان الهيئة تنفذ حالياً عدد من المشاريع الخدمية والتنموية في عدد من المحافظات المحررة، كما كان لها دور بارز في تطبيع الحياة في هذه المحافظات .

المزيد في أخبار وتقارير هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تؤكد مواصلة أعمالها الإنسانية في المناطق المحررة نفت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تعليق جهودها الإنسانية في عدن والمحافظات المحررة لأي سبب كان. وأكد مصدر رسمي في الهيئة أنهم ماضون في جهودهم الإنسانية اليمن: موجة خلافات عاصفة بين الانقلابيين عادت موجة الخلافات بشكل أقوى في تحالف إيران الانقلابي في اليمن، وتجددت إلى حد الاقتتال وتفجير منازل بين الحوثيين والموالين للمخلوع علي عبدالله صالح. وشهدت بلدة خبير عسكري سعودي يدافع عن حق الجنوبيين في الاستقلال دافع خبير استراتيجي سعودي عن حق الجنوبيين في الاستقلال واستعادة الدولة السابقة. وقال اللواء زايد العمري الخبير العسكري والاستراتيجي السعودي إن “من يطالب