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هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تؤكد مواصلة أعمالها الإنسانية في المناطق المحررة

الاثنين 01 مايو 2017 10:47 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:

نفت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تعليق جهودها الإنسانية في عدن والمحافظات المحررة لأي سبب كان.

 

وأكد مصدر رسمي في الهيئة أنهم ماضون في جهودهم الإنسانية لإغاثة  الشعب اليمني في كافة المحافظات المحررة وبجهود مضاعفة أكثر من ذي قبل.

 

وأضاف المصدر أن لديهم حزمة مشاريع يجري العمل عليها ستنفذ قريبا منها توزيع المساعدات الغذائية قبل دخول شهر رمضان المبارك وكذلك إقامة مشروع إفطار الصائم وأيضا توزيع كسوة العيد لأسر الشهداء في المحافظات المحررة كما تم العمل به خلال العامين الماضيين.

 

وكانت إشاعات  انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تحدثت عن تعليق الجهود الإنسانية من قبل الهلال الأحمر الإماراتي،  وهو ما نفاه مصدر مسؤول في الهيئة نفياً قاطعاً .

 

يشار الى ان الهيئة تنفذ حالياً عدد من المشاريع الخدمية والتنموية في عدد من المحافظات المحررة، كما كان لها دور بارز في تطبيع الحياة في هذه المحافظات .


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