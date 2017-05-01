خبير عسكري سعودي يدافع عن حق الجنوبيين في الاستقلال

دافع خبير استراتيجي سعودي عن حق الجنوبيين في الاستقلال واستعادة الدولة السابقة.

وقال اللواء زايد العمري الخبير العسكري والاستراتيجي السعودي إن “من يطالب الجنوبيين بعدم الحديث عن الانفصال عليه أن يطالب الشماليين بالتخلص من الانقلاب”.. مثيرا حالة من الجدل بين نشطاء يمنيين بموقفه من قضية استقلال الجنوب.

وتابع العمري على تويتر “أقول الآن هبوا يا أحرار الشمال ودكوا معاقل الخونة”.

وقال العمري في تغريدة على حسابه بموقع تويتر إن “من يطالب الجنوبيين بعدم الحديث عن الانفصال عليه أن يطالب الشماليين بالتخلص من الانقلاب”.

وتابع العمري “أقول الآن هبوا يا أحرار الشمال ودكوا معاقل الخونة”.



ورغم أن تغريدة العمري جاءت الأحد الماضي، إلا أن الجدل بشأنها لا يزال مستمرا على موقع تويتر، حيث يشيد الجنوبيون بموقع العمري بينما ينتقد الشماليون.

ويعرف العمري نفسه على موقعه بتويتر بأنه لواء ركن حاصل على دكتوراه الفلسفة في العلوم العسكرية، كلية الحرب العُليا، زميل كلية الدفاع متخصص في القدرات الاستراتيجية.

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